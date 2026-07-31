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जहरीला पदार्थ खाने से युवती की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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झबरेड़ा के इकबालपुर चौकी क्षेत्र के मोलना में युवती की जहर खाने से इलाज के दौरान मौत हो गई। युवती ने गुरुवार रात जहर का सेवन किया, जिसके बाद उसे सिविल अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है।

जहरीला पदार्थ खाने से युवती की मौत

झबरेड़ा। इकबालपुर चौकी क्षेत्र के मोलना में युवती की जहरीला पदार्थ खाने से उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, गुरुवार रात युवती ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

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