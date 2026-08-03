युवक पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस
सुलतानपुर के रामपुर हनुमानगंज गांव में 23 वर्षीय युवती कोमल ने आत्महत्या कर ली। पिता की तहरीर पर एक युवक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि युवक उसे धमकाता था और अपमानित करता था।
सुलतानपुर, संवाददाता । देहात कोतवाली क्षेत्र के रामपुर हनुमानगंज गांव की 23 वर्षीय युवती कोमल की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसी बीच मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने एक युवक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका के पिता हरिमंगल पुत्र पूरन चौहान ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि धम्मौर थाना क्षेत्र का रहने वाला उनकी पुत्री को लगातार फोन कर मिलने और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता था।
विरोध करने पर वह उसकी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देता था। पिता का आरोप है कि घटना से एक दिन पहले कोमल ने परिवार को इस उत्पीड़न की जानकारी भी दी थी। तहरीर के अनुसार, लगातार मानसिक प्रताड़ना और धमकियों से परेशान होकर कोमल ने एक अगस्त की शाम अपने घर के कमरे में फंदे से लटककर जान दे दी। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। रविवार को पोस्टमार्टम के उपरांत शव गांव पहुंचने पर परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल रहा। देहात कोतवाल धर्मवीर सिंह ने बताया कि, तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि कोमल के ही परिवार की एक लड़की की शादी चंदेलपुर गांव में हुई है। उसी परिवार के आरोपी युवक सनी से कोमल की बात होती थीं।
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