जहर खाने से युवती की बिगड़ी हालत, इलाज के दौरान मौत
बांदा जिले में, शादी के एक साल बाद, गजमोतिन ने पति पर दहेज की मांग और infidelity का आरोप लगाते हुए जहर खा लिया। भाई ने आरोप लगाया कि पति ने उसकी बहन को प्रताड़ित किया और जहर खाने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
बांदा। शादी के एक साल बाद ही युवती ने ससुराल में जहर खाकर जान दे दी। मृतक के भाई ने पति पर दूसरी महिला से संबंध होने और दहेज की मांग पूरी न होने पर बहन को मार डालने के आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। शहर के अलीगंज निवासी सुनील ने बताया कि 30 वर्षीय बहू गजमोतिन पत्नी निरंजन ने शनिवार दोपहर घर में जहर खा लिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने नाजुक हालत देख रानी दुर्गावती में मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। घरवालों ने उसे मेंडिकल कॉलेज में भर्ती कराया ही था, कि उसकी सांसे थम गईं।
मृतका के जेठ अनिल ने बताया कि वह भाई निरंजन से अलग रहता है। जहर खाने की वजह पता नहीं चली। उधर मृतका के भाई बरभौली थाना खन्ना खन्ना (महोबा) निवासी जय नरायण ने बताया कि बहन की शादी 8 मई 2025 को की थी। शादी के बाद से पति अतिरिक्त दहेज में चार लाख की मांग करने लगा। न देने पर बहन को प्रताड़ित करता था। कई बार उसे समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। आरोप लगाया कि पति के एक महिला से काफी दिनों से अवैध संबंध हैं। बहन इसका विरोध करती थी। दहेज की मांग पूरी न करने पर ससुरालीजनों ने बहन को मारपीट कर जहरीला पदार्थ खिलाया है। उसने यह भी बताया कि गजमोतिन ने ससुरालीजनों की करतूत मोबाइल में रिकार्ड किया था, लेकिन वह भी ससुराली जनो ने हटा दिया। उधर, नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बलराम सिंह ने बताया कि अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत की वजह स्पष्ट होगी।
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