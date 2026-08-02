वीडियो वायरल कर युवती को किया ब्लैकमेल, मुकदमा दर्ज
गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता। सोशल मीडिया पर युवती की अश्लील फोटो और वीडियो वायरल कर उसे ब्लैकमेल करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का मामल
सोशल मीडिया पर युवती की अश्लील फोटो और वीडियो वायरल कर उसे ब्लैकमेल करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित पक्ष के अनुसार आरोपी काफी समय से सोशल मीडिया के माध्यम से युवती की अश्लील फोटो और वीडियो वायरल कर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। इस संबंध में पहले भी कई बार थाने में शिकायत की गई लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। तहरीर में कहा गया है कि 23 जुलाई को परिजनों ने आरोपियों से मोबाइल पर संपर्क कर ऐसी हरकतें बंद करने को कहा तो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
साथ ही और अधिक अश्लील सामग्री सोशल मीडिया पर वायरल करने और परिवार के अन्य सदस्यों के मोबाइल नंबरों पर भेजने की भी धमकी दी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपी अश्लील फोटो और वीडियो के जरिए लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं और फोन पर गाली गलौज और धमकियां दे रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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