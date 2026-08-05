फौजी बताकर युवती को फंसाया, अब पति को गोली मारने की दे रहा धमकी

डेटिंग एप से मिले युवक से संबंध बनाना एक युवती को भारी पड़ गया। खुद को फौजी बताने वाले आरोपित ने आपत्तिजनक फोटो भेज कर पूर्व रिश्ता तुड़वा दिया। युवती की शादी के बाद अब संबंध न रखने पर पीड़िता के पति को गोली मारने और समाज में बदनाम करने की धमकी दे रहा है। एकता पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपित रोहित उर्फ गंभीर निवासी मथुरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने तहरीर देकर पुलिस को बताया कि वर्ष 2024 में दोनों की पहचान एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के माध्यम से हुई थी। आरोपी ने खुद को फौजी और अविवाहिता जैसी फर्जी जानकारी देकर पीड़िता का विश्वास जीता।

विवाह का आश्वासन देकर नजदीकियां बढ़ाई। आरोपित युवती के निजी फोटो और वीडियो ले लिए। मिलने-जुलने के बाद आरोपित लगातार बहाने बनाकर शादी की बात को टालता रहा। पीड़िता के परिजनों ने जब अन्य जगह रिश्ता तय किया तो आरोपित भड़क गया। व्हाट्सएप हैक कर मंगेतर को अश्लील फोटो भेज कर उसका रिश्ता तुड़वा दिया। बाद में महिला को पता चला कि आरोपी पहले से विवाहित है और उसके दो बच्चे हैं। संबंध समाप्त करने पर आरोपी कथित रूप से महिला को निजी फोटो-वीडियो वायरल करने, पति और परिवार को भेजने तथा रुपये की मांग कर ब्लैकमेल करने लगा। युवती का यह भी आरोप है कि आरोपी ने वर्तमान पति की हत्या करने तक की धमकी दी। विवाह के बाद भी वह लगातार फोन, संदेश और पेन ड्राइव में निजी सामग्री होने का दावा कर मानसिक उत्पीड़न करता रहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।