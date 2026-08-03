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युवती ने विक्रमशिला सेतु से गंगा में कूदने की कोशिश की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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नवगछिया में विक्रमशिला सेतु पर एक 25 वर्षीय युवती ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उसके पिता का हाल ही में निधन हुआ और परिवार के सदस्य उसे उसकी मौत का जिम्मेदार मानते थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे बचाया और हिरासत में लेकर पूछताछ की। मामला जांच में है।

युवती ने विक्रमशिला सेतु से गंगा में कूदने की कोशिश की

नवगछिया, निज संवाददाता। विक्रमशिला सेतु पर रविवार को 25 साल की एक युवती ने आत्महत्या करने की कोशिश की। वह गंगा में कूदने जा रही थी, इसी दौरान मौके पर सेतु पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे बचा लिया। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। एसपी कार्यालय से मिले प्रेस रिलीज में बताया गया है कि युवती की पहचान गोपालपुर मुस्लिम टोला निवासी के रूप में हुई है। युवती ने बताया कि उसके पिता का कुछ दिन पहले बीमारी के कारण निधन हो गया था। मौत के बाद परिवार के सदस्य मुझे ही पिता की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे थे।

उसने कहा कि परिवार वाले कहते थे कि मेरी शादी न होने के कारण पिता की मौत हुई। मानसिक दबाव से परेशान होकर मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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