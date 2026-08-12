युवती की उसके ही पिता ने ही तुड़वा दी शादी, रिपोर्ट दर्ज

युवती की उसके ही पिता ने ही तुड़वा दी शादी, रिपोर्ट दर्ज
कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव कोलसेना की एक युवती ने अपने परिवार पर शादी तोड़ने और अपनी बहनों को बेचने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उसके चाचा ने तीनों बहनों का पालन-पोषण किया है, लेकिन पिता और भाई शादी के खिलाफ हैं। पीड़ित ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है।
कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव कोलसेना की एक युवती ने अपने पिता, भाइयों और रिश्तेदारों पर अपना रिश्ता तुड़वाने और दो अन्य बहनों समेत बेचने की धमकी देने का संगीन आरोप लगाया है। उसका आरोप है कि तीनों बहनों का पालन-पोषण करने वाले चाचा को भी हत्या की धमकी दी जा रही है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित युवती ने दी तहरीर में बताया कि उसके पिता और माता उसे और उसकी दो बहनों को बचपन में ही छोड़कर गुजरात चले गए थे। तब से तीनों बहनों की देखरेख, पढ़ाई-लिखाई और पालन-पोषण उनके चाचा कर रहे हैं।
उसके माता-पिता ने कभी वापस आकर उन्हें नहीं देखा। पीड़िता का आरोप है कि अब उसके चाचा ने उसकी शादी तय करने का प्रयास किया तो गुजरात में रह रहे पिता और भाई शादी का विरोध करने लगे। आरोप है कि कई बार फोन पर गाली गलौज कर रिश्ता तुड़वा दिया। पीड़िता का कहना है कि पिता ने तीनों बहनों को बेचने की धमकी दी है।पीड़िता के अनुसार, जब उसने शिकायती पत्र दिया तो चार अगस्त की रात आरोपियों ने फोन कर जान से मारने की धमकी दी। लगातार मिल रही धमकियों से डरे-सहमे पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। सीओ सिटी प्रखर पाण्डेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें