युवती की उसके ही पिता ने ही तुड़वा दी शादी, रिपोर्ट दर्ज

कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव कोलसेना की एक युवती ने अपने पिता, भाइयों और रिश्तेदारों पर अपना रिश्ता तुड़वाने और दो अन्य बहनों समेत बेचने की धमकी देने का संगीन आरोप लगाया है। उसका आरोप है कि तीनों बहनों का पालन-पोषण करने वाले चाचा को भी हत्या की धमकी दी जा रही है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित युवती ने दी तहरीर में बताया कि उसके पिता और माता उसे और उसकी दो बहनों को बचपन में ही छोड़कर गुजरात चले गए थे। तब से तीनों बहनों की देखरेख, पढ़ाई-लिखाई और पालन-पोषण उनके चाचा कर रहे हैं।

उसके माता-पिता ने कभी वापस आकर उन्हें नहीं देखा। ​पीड़िता का आरोप है कि अब उसके चाचा ने उसकी शादी तय करने का प्रयास किया तो गुजरात में रह रहे पिता और भाई शादी का विरोध करने लगे। आरोप है कि कई बार फोन पर गाली गलौज कर रिश्ता तुड़वा दिया। पीड़िता का कहना है कि पिता ने तीनों बहनों को बेचने की धमकी दी है।​पीड़िता के अनुसार, जब उसने शिकायती पत्र दिया तो चार अगस्त की रात आरोपियों ने फोन कर जान से मारने की धमकी दी। ​लगातार मिल रही धमकियों से डरे-सहमे पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। सीओ सिटी प्रखर पाण्डेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।