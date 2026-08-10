युवती से दुष्कर्म के मामले का खुलासा, दो गिरफ्तार

सीवान, निज प्रतिनिधि। शहर के वीएमएचई स्कूल के समीप से शनिवार को एक युवती को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बासोपाली गांव ले जाकर दुष्कर्म किए जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रविवार को इसका खुलासा कर दिया है। पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि त्वरित जांच में महादेवा स्थित वीएमएचई स्कूल के समीप से युवती के स्कॉर्पियो से अपहरण की बात पूरी तरह झूठी, असत्य व निराधार निकली है। वास्तव में पीड़िता को बुलाकर शांतिवट वृक्ष के समीप स्थित एक होटल के कमरे में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। अनुसंधान के क्रम में इस मामले से जुड़े दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवकों में बलेथा निवासी अभिषेक बरनवाल व सुजीत कुमार शामिल हैं। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने महिला थाने में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

जांच प्रक्रिया

एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि शनिवार की शाम करीब पांच बजे मुफस्सिल थाने की पुलिस को यह इस घटना की जानकारी मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच - पड़ताल में जुट गयी। वहीं, पीड़िता को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, यहां इसको इलाज दिया जा रहा है। ​ सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों से खुला राज बताया गया कि अनुसंधान के क्रम में प्राप्त तकनीकी साक्ष्यों व सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया कि पीड़िता पूर्व से ही अभिषेक बरनवाल के संपर्क में थी। शनिवार को वह अपनी छोटी बहन के साथ ऑटो से शहर के एक होटल में इससे मिलने आयी थी। अनुसंधान में यह भी ज्ञात हुआ कि युवक बाइक से होटल पहुंचा था और होटल का कमरा 2 हजार 500 रुपये में किराए पर लिया था। इसी कमरे में पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। ​एफएसएल टीम ने जुटाए वैज्ञानिक साक्ष्य घटना की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल व होटल की जांच एफएसएल टीम द्वारा कराई जा रही है। मामले से जुड़े सभी आवश्यक वैज्ञानिक व तकनीकी साक्ष्य होटल और कथित घटनास्थल से एकत्र कर लिए गए हैं, ताकि दोषियों को अदालत में सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। पुलिस की टीम ने होटल के कमरे से कई सामान भी बरामद किया है और दवाओं सहित अन्य सामानों की खरीदारी के बाद भुगतान का साक्ष्य भी एकत्र किया है। ​त्वरित कार्रवाई के लिए गठित की गईं 4 विशेष पुलिस टीमें एसपी ने बताया कि मुफस्सिल थाने की पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवती को दो अज्ञात युवकों द्वारा स्कॉर्पियो वाहन से बसोपल्ली गांव ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। मामले की संवेदनशीलता व गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया, इन्हें अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं थी। ​ महादेवा थाना सीसीटीवी की जांच तो महिला थाना ने दर्ज किया पीड़िता का बयान महिला थानाध्यक्ष पुअनि सुमन व पुअनि स्नेहा द्वारा पीड़िता का बयान दर्ज किया गया। थानाध्यक्ष मुफस्सिल उपेन्द्र सिंह ने घटनास्थल व आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलित किए। थानाध्यक्ष महादेवा रोड में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की गई, इससे महत्वपूर्ण सुराग मिले। वहीं, थानाध्यक्ष नगर अविनाश कुमार ने संबंधित होटल की सघन जांच कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। घर से गांधी मैदान पहुंची थी युवती पुलिस सूत्रों की मानें तो पीड़िता अपने घर से शहर के गांधी मैदान पहुंची थी। इसके बाद वह अभिषेक बरनवाल से अस्पताल रोड में मिली। आसपास में ही अभिषेक ने होटल में कमरा लेने का प्रयास किया लेकिन असफल होने पर वह शांति वट वृक्ष के पास होटल में पहुंचा था। मिली जानकारी के अनुसार अभिषेक बरनवाल दूसरे प्रदेश में रहकर नौकरी करता है।