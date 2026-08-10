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दर्शिल और सक्षम ने जीते खिताब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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हल्द्वानी के युवा खिलाड़ियों ने बरेली और देहरादून में आयोजित शतरंज प्रतियोगिताओं में जीतकर शहर का नाम रोशन किया है। दौड़ में दर्शिल ने बरेली में पहला स्थान प्राप्त किया और सक्षम दर्शन ने देहरादून में अंडर-15 वर्ग में खिताब जीता। दोनों खिलाड़ी पहले भी राज्य स्तर पर कई पदक जीत चुके हैं।

दर्शिल और सक्षम ने जीते खिताब

हल्द्वानी। बरेली और देहरादून में आयोजित अलग-अलग शतरंज प्रतियोगिताओं में हल्द्वानी के युवा खिलाड़ियों ने दोहरी ट्रॉफी जीतकर शहर का नाम रोशन किया है। रविवार को उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित ओपन शतरंज प्रतियोगिता में हल्द्वानी के दर्शिल ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं, देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय स्पर्धा के अंडर-15 वर्ग में हल्द्वानी के सक्षम दर्शन ने खिताबी जीत दर्ज की। गौरतलब है कि ये दोनों ही खिलाड़ी पूर्व में भी राज्य स्तर पर कई पदक जीत चुके हैं। जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष समित टिक्कू, प्रशिक्षक नीरज साह, दीपक पाल आर्य, किशन तिवारी सहित अन्य ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

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