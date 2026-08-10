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रामाशं पंवार ने जीते दो स्वर्ण और एक रजत पदक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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रामाशं पंवार ने कम उम्र में शूटिंग में उत्कृष्टता दर्शाते हुए 24वीं उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने शॉटगन ट्रैप स्पर्धा में जूनियर वर्ग में पहला स्थान पाया और यूथ वर्ग में रजत तथा टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता। उनकी सफलता से क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है।

रामाशं पंवार ने जीते दो स्वर्ण और एक रजत पदक

बड़ौत। प्रतिभा, साहस और कड़ी मेहनत के दम पर कम उम्र में ही रामाशं पंवार ने शूटिंग के क्षेत्र में शानदार उपलब्धि हासिल कर क्षेत्र और परिवार का नाम रोशन किया है। देहरादून में दो से आठ अगस्त तक आयोजित 24वीं उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में रामाशं पंवार ने शॉटगन ट्रैप स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं यूथ वर्ग में रजत और टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। रामाशं पंवार की इस सफलता से परिवार के साथ ही क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। परिजनों ने कहा कि निरंतर अभ्यास, अनुशासन और कठिन परिश्रम के बल पर रामाशं ने यह मुकाम हासिल किया है।

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उनकी उपलब्धि से युवाओं को भी खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। रामाशं पंवार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव एवं निवर्तमान जिलाध्यक्ष चौधरी रामकुमार सिंह के पौत्र तथा कृष्ण हरि पंवार के पुत्र हैं। उनकी सफलता पर बागपत-बड़ौत शहर कांग्रेस अध्यक्ष रामहरि पंवार, रविंद्र तोमर, बिजेंद्र शर्मा, ओंकार दत्त समेत अन्य लोगों ने बधाई दी।

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