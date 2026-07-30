रिवाइज : साइंस एक्सपो में बाल वैज्ञानिकों ने बिखेरी अपनी प्रतिभा
साइंस एक्सपो में बाल वैज्ञानिकों ने स्मार्ट इरिगेशन, वेस्ट मैनेजमेंट और लाई-फाई जैसे मॉडलों से सभी का दिल जीता। शाक्या, आलिया और नैतिक ने अपने-अपने वर्गों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुख्य अतिथियों ने बच्चों की सराहना की और कहा कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान के साथ-साथ समस्या-समाधान की क्षमता भी विकसित करना है।
साइंस एक्सपो में बाल वैज्ञानिकों ने बिखेरी अपनी प्रतिभा स्मार्ट इरिगेशन, वेस्ट मैनेजमेंट व लाई-फाई जैसे मॉडलों ने जीता अतिथियों का दिल शाक्या, आलिया और नैतिक ने अपने-अपने वर्गों में हासिल किया प्रथम स्थान बरबीघा, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर के संत मेरीस साइंस क्लब के तत्वावधान में गुरुवार को साइंस एक्सपो' का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर विज्ञान और नवाचार की अनूठी झलकियों से गुलजार रहा।
प्रतिभा का प्रदर्शन
विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, एडवांस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ब्लड डायलाइजर, रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, लाई-फाई और नेचुरल रूम कूलिंग जैसे मॉडलों ने मुख्य अतिथियों, शिक्षकों और अभिभावकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बतौर मुख्य अतिथि अली आमिर सबरी (जेएनवी), नीतीश कुमार और देवेन्द्र नाथ पांडेय ने बच्चों की जमकर तारीफ की और कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, बल्कि अनुसंधान व समस्या-समाधान की क्षमता विकसित करना है।
प्रतियोगिता के परिणाम
प्रतियोगिता के सब-जूनियर वर्ग में शाक्या शेखर व मो. शहरान नबील, जूनियर में आलिया हसन और सीनियर वर्ग में नैतिक कुमार झा व ईशान ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के प्राचार्य प्रिंस पीजे और निदेशिका दीप्ति केएस ने कहा कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और उनकी प्रतिभा को मंच देने के लिए ऐसे कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे। (बरबीघा से राकेश कुमार)
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