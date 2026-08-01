रेलवे कर्मचारी ने वीडियो कॉल के दौरान फांसी लगाकर दी जान
- दोस्तों को घर से भेजने के बाद कमरे में बंद कर उठाया कदम - रेलवे कर्मचारी ने वीडियो कॉल के दौरान फांसी लगाकर दी जान
आलमबाग के शांतिपुरम में शुक्रवार देर शाम रेलवे के बिजली विभाग में तैनात 26 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने महिला मित्र से वीडियो कॉल पर बात करते समय ही फंदा लगा लिया। युवती ने घटना देख उसके दोस्तों को सूचना दी। दोस्तों ने दरवाजा तोड़कर युवक को फंदे से उतारा और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को कमरे से सुसाइड नोट नहीं मिला। शांतिपुरम निवासी रोहित प्रजापति को मृतक आश्रित कोटे पर रेलवे में नौकरी मिली थी। परिवार के अन्य सदस्य चिनहट सतरिख रोड पर रहते हैं, जबकि रोहित नौकरी के चलते आलमबाग में अकेले किराए पर रहता था। भाई लकी ने बताया कि शुक्रवार देर शाम घटना की जानकारी मिली। जब तक परिजन अस्पताल पहुंचे, रोहित की मौत हो चुकी थी। परिजनों, दोस्तों और महिला मित्र के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आत्महत्या के कारण अभी स्पष्ट नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन हर पहलू की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी。
दोस्तों को बाहर भेज कर की वीडियो कॉल
रोहित के दोस्त अभिषेक सिंह के मुताबिक शाम को रोहित घर पर दोस्तों के साथ था। करीब 7 बजे उसने सभी को बाहर भेज दिया और कमरा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद उसने अपनी महिला मित्र से वीडियो कॉल पर बात शुरू की। बातचीत के बीच ही रोहित ने पंखे के कुंडे में रस्सी बांधकर फंदा लगा लिया। यह देख युवती घबरा गई और तुरंत कॉल काटकर अभिषेक की बहन को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही दोस्त मौके पर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण उसे तोड़ना पड़ा। अंदर रोहित रस्सी से लटका मिला। उसे आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें