शिक्षा और साहित्य से युवाओं को नई दिशा दे रहे हैं शब्दों के शिल्पी जिले के युवा कवि समीर

बांका नगर प्रतिनिधि। साहित्य, शिक्षा और सामाजिक सरोकारों को अपनी लेखनी का आधार बनाकर शंभूगंज प्रखंड के बंशीपुर गांव निवासी युवा कवि समीर सिंह राठौड़ जिले के साथ-साथ प्रदेश के साहित्यिक जगत में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। वर्ष 2013 से निरंतर काव्य सृजन कर रहे समीर अब तक 250 से अधिक कविताओं की रचना कर चुके हैं। उनकी कविताओं में राष्ट्रप्रेम, सामाजिक चेतना, महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण जीवन और शिक्षा जैसे विषय प्रमुखता से उभरकर सामने आते हैं। समीर सिंह राठौड़ वर्तमान में जिले के शंभूगंज प्रखंड स्थित एक निजी विद्यालय में अंग्रेजी विषय के शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं।शिक्षण

के साथ-साथ साहित्य साधना को भी उन्होंने निरंतर आगे बढ़ाया है। उनकी प्रकाशित काव्य पुस्तक 'काव्य तृषा' पाठकों के बीच काफी सराही जा चुकी है, जबकि 'चार यार' और 'समीषा' काव्य संग्रह शीघ्र प्रकाश्य हैं। वे पत्रिका 'एंबीशन एक दर्पण' के सह संपादक तथा 'चानन विलासी' के प्रबंध संपादक भी हैं। जबकि उनकी कविताओं का नियमित प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से होता रहा है वीर-रस के सशक्त कवि के रूप में समीर सिंह राठौड़ ने सैकड़ों कवि सम्मेलनों में अपनी ओजस्वी प्रस्तुति से श्रोताओं की खूब सराहना भी बटोरी है। जबकि अंगिका गीत "हमरो देश के वीर जवान" और हिंदी कविता "पीर से उबार दे, संवार दे मां भारती" ने उन्हें मंचों पर विशिष्ट पहचान दिलाई है। गीत, मुक्तक, तुकांत और अतुकांत जैसी विभिन्न विधाओं में उनकी सशक्त पकड़ उन्हें अन्य कवियों की तुलना में काफी अलग बनाता है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कवि श्री सम्मान, शिक्षक गौरव सम्मान, साहित्य पीठ सम्मान, कलम श्रेष्ठ सम्मान, अखिल भारतीय साहित्य सुधा सम्मान 2023, काव्य शिरोमणि सम्मान, प्रो. योगेंद्र चौधरी स्मृति सम्मान 2025 तथा प्रो. राम नरेश भगत स्मृति सम्मान 2026 सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। अपनी सरल, सहज और प्रभावशाली भाषा के माध्यम से समीर सिंह राठौड़ आज युवाओं के लिए प्रेरणा बनते हुए साहित्य और समाज दोनों को नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं।