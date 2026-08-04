बारा पंचायत के मुखिया को राष्ट्रपति ने भेजा पत्र

करौं। प्रखंड स्थित बारा पंचायत के युवा मुखिया मिंटू शेख को 15 अगस्त को दिल्ली में आयोजित झंडोतोलन समारोह में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति भवन दिल्ली से बुलावा पत्र आया है l पोस्ट ऑफिस विभाग के लीना चौधरी, पोस्ट ऑफिस इंस्पेक्टर निर्मल कुमार व दीपक कुमार ने मंगलवार को उनके आवास में जाकर बुलावा पत्र दिया गया l पंचायत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले देवघर जिले के करौं प्रखंड बारा पंचायत के मुखिया एवं धनबाद जिला से एक मुखिया को 15 अगस्त के झंडोतोलन समारोह में भाग लेने के लिए बुलावा पत्र मिला है।

मुखिया के सम्मान में समारोह

समारोह के दौरान दोनों मुखिया को राष्ट्रपति के हाथों प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा l पूरे झारखंड प्रदेश में धनबाद जिला का एक मुखिया एवं देवघर जिला के करौं प्रखंड के बारा पंचायत के मुखिया का चयन राष्ट्रपति के झंडोतोलन कार्यक्रम में शामिल होने का बुलावा पत्र राष्ट्रपति से मिलना झारखंड के लिए गर्व की बात है l करौं प्रखंड के पूरे मुखिया समाज एवं प्रखंडवासी राष्ट्रपति से निमंत्रण मिलने को लेकर हर्ष व्याप्त है एवं लोगों में खुशी का माहौल है l इस संबंध में मुखिया पिंकी देवी, मारुति देवी, अंजली देवी, सोहराब अंसारी, रवि दास, बद्रीनारायण साह, रवि मोहाली, जमील अंसारी, बालेश्वर, उप मुखिया तबस्सुम, प्रदीप दास आदि ने बताया की करौं प्रखंड के बारा पंचायत के मुखिया को राष्ट्रपति द्वारा झंड़ोतोलन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाए जाने से देवघर जिला एवं करौं प्रखंड का नाम रोशन हो रहा है l इसे लेकर प्रखंड के सभी मुखिया द्वारा पंचायती राज पदाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी ऋषि राज के प्रति आभार प्रकट किया गया है।