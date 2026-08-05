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कीलों पर दंडौती, 17 दिन में की 85 किमी की यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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हाथरस के गांव मेंडू के पांच युवाओं ने गौमाता और देशभक्ति के लिए अनोखा संकल्प लिया है। ये युवक 17 दिन में 85 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, जिसमें वे कीलों पर दंडौती करते हुए गंगाजल लेकर कासगंज पहुंचे। यह यात्रा श्रद्धा और तपस्या का प्रतीक बन गई है।

कीलों पर दंडौती, 17 दिन में की 85 किमी की यात्रा

सावन माह में आस्था, साहस और संकल्प का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। जनपद हाथरस के गांव मेंडू के पांच युवाओं ने गौमाता और राष्ट्र भावना के लिए ऐसा कठिन संकल्प लिया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। बुधवार को कीलों पर दंडौती करते हुए कान्हा शर्मा, अमित गोस्वामी, कुणाल गोस्वामी, सागर गोस्वामी और अजय गोस्वामी सोरों जी के लहरा गंगा घाट से गंगाजल लेकर कासगंज पहुंचे। कीलों की सेज पर दंडौती करते हुए यह युवा 17 दिन में 85 किलोमीटर की यात्रा कर अपने गांव मेढ़ू पहुंचेंगे। इस यात्रा का सबसे अनोखा पहलू यह है कि एक लकड़ी के तख्ते पर हजारों कीलों की सेज बनाई गई है।

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जिस पर छह पहिए लगाए गए हैं। एक साथी रस्सी से तख्ते को लगभग एक मीटर आगे खींचता है। इसके बाद दूसरा युवक उसी कीलों वाली सेज पर लेटकर दंडौती करता है। साथ ही गंगाजल से भरी मटकी, जिसे छोटे पहियों वाले स्टैंड पर रखा गया है। उसे भी उतनी ही दूरी आगे बढ़ाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को लगातार दोहराते हुए कांवड़ यात्रा आगे बढ़ रही है।युवाओं ने बताया कि वे प्रतिदिन लगभग 5 किलोमीटर की कठिन दूरी तय करते हैं। इस तरह पूरी 85 किलोमीटर की यात्रा को 17 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बुधवार को यात्रा का पांचवां दिन था और कांवड़िए कासगंज शहर तक पहुंच चुके हैं। अभी उन्हें लगभग 12 दिन का सफर और तय करना है। रास्ते में श्रद्धालु और राहगीर इन युवाओं के अद्भुत संकल्प को देखकर रुक जाते हैं। लोग उनका उत्साहवर्धन कर जलपान और अन्य आवश्यक सहयोग भी कर रहे हैं। कीलों की सेज पर दंडौती करते हुए निकाली जा रही यह अनोखी कांवड़ यात्रा क्षेत्र में श्रद्धा, तपस्या और राष्ट्रभक्ति का आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

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