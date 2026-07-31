रोजगार की तलाश में शिमला गया बुढ़मू का युवक लापता
बुढ़मू प्रखंड के नाऊज गांव का एक युवक, मनोज मुंडा, रोजी-रोजगार की तलाश में हिमाचल प्रदेश के शिमला जाने के दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया। उसकी पत्नी और परिजनों ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों ने चिंता जताई है, क्योंकि दो वर्ष पहले भी गांव का एक युवक इसी तरह लापता हुआ था।
बुढ़मू, प्रतिनिधि। रोजी-रोजगार की तलाश में बुढ़मू प्रखंड के नाऊज गांव से हिमाचल प्रदेश के शिमला जा रहा युवक रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया। घटना के बाद परिजनों ने शिमला के न्यू बस स्टैंड थाना में प्राथमिकी दर्ज कराकर उसकी तलाश की मांग की है। जानकारी के अनुसार नाऊज गांव निवासी मनोज मुंडा अपनी पत्नी, दो छोटे बच्चों और गांव के चार-पांच अन्य युवकों के साथ शिमला के जुगल क्षेत्र में काम करने जा रहे थे। इसी दौरान 18 जुलाई को शिमला के न्यू बस स्टैंड से वह अचानक लापता हो गये। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर उसकी पत्नी गांव लौट आई और परिजनों को घटना की जानकारी दी।
इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना है कि दो वर्ष पहले गांव के ही फुलचंद मुंडा भी रामगढ़ बस स्टैंड से इसी तरह लापता हो गए थे, जिनका आज तक कोई पता नहीं चल सका है। इससे ग्रामीणों में चिंता का माहौल है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें