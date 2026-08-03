दिलीपपुर के युवक की दिल्ली में मौत
रविवार रात दिल्ली में विक्रम सिंह नाम के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना परिजनों तक पहुंची तो गांव में शोक छा गया। विक्रम अपनी पत्नी और बच्चे के साथ दिल्ली में रह रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
रखहा, हिन्दुस्तान संवाद। एक युवक की रविवार रात दिल्ली में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना जैसे ही गांव पहुंची, परिजनों में कोहराम मच गया। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। दिलीपपुर थाना क्षेत्र के नौहर हुसैनपुर निवासी अनिल सिंह का 28 वर्षीय पुत्र विक्रम सिंह अपनी पत्नी रंजना सिंह और आठ वर्षीय बेटे के साथ दिल्ली में रहता था। वह वहां बिजली वायरिंग करता था। रविवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में विक्रम की अचानक मौत हो गई। घटना के वक्त साथ रह रही पत्नी रंजना सिंह ने इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को दी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की मौत की खबर जैसे ही नौहर हुसैनपुर गांव घर पहुंची, परिवार में चीख-पुकार मच गई।
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