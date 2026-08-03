पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रविवार शाम एक युवक की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। जयसिंहपुर के खोजापुर गांव के निवासी दुखराम को सड़क पार करते समय तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी। परिजनों ने गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
जयसिंहपुर, संवाददाता । पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रविवार की शाम सड़क पार कर रहे एक युवक की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के खोजापुर गांव निवासी दुखराम (35) पुत्र रामदीन रविवार की रात करीब साढ़े सात बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 147.5 किलोमीटर पर सड़क पार कर रहा था। बताया जाता है कि इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी।
हादसे में वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। घटना की सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में उसे तत्काल बिरसिंहपुर सौ बेड अस्पताल ले गए। वहां मौजूद चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें