ट्रेन के सामने कूद ने वाले युवक की हुई शिनाख्त
जखनिया रेलवे स्टेशन पर एक अगस्त को साबरमती एक्सप्रेस के सामने कूदकर 24 वर्षीय सचिन चौहान ने आत्महत्या की। वह भुड़कुड़ा के शाहापुर सोमर राय गांव का निवासी था और दो दिन से घर नहीं लौटा था। उसके पिता ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से उसके मानसिक संतुलन में समस्या थी।
जखनिया। एक अगस्त की शाम को जखनिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के सामने कूदकर मरने वाले युवक की शिनाख्त भुड़कुड़ा के शाहापुर सोमर राय गांव निवासी महेंद्र चौहान के छोटे लड़के 24 वर्षीय सचिन चौहान के रुप में हुई। परिजनों ने पुलिस को बताया कि उनका लड़का एक अगस्त को सुबह घर से साइकिल लेकर बाजार गया था लेकिन वह दो दिनों से लौटा नहीं। स्थानीय पुलिस जीआरपी से संपर्क कर उक्त युवक की शिनाख्त कराई। पिता ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था।
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