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ट्रेन से गिरकर घायल हुए युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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गाँव ईखखेड़ा के युवक लक्ष्मी उर्फ गोलू की इलाज के दौरान मौत हो गई। वह 26 जुलाई को गोंडा से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में गिर गया, जिससे गंभीर चोटें आईं। उसे लखनऊ के अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन बाद में मुरादाबाद में उसकी मौत हो गई।

ट्रेन से गिरकर घायल हुए युवक की मौत

उघैती, संवाददाता। रेलवे में ठेकेदार के यहां काम करने वाले ईखखेड़ा के युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। गांव ईखखेड़ा निवासी लक्ष्मी उर्फ गोलू गोंडा में रेलवे के एक ठेकेदार के यहां प्राइवेट रूप से काम करता था। 26 जुलाई की शाम वह गोंडा से लखनऊ जाने वाली ट्रेन से जा रहा था। तभी ट्रेन में भीड़भाड़ के चलते अचानक गिर गया। ट्रेन से गिरने की वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जीआरपी ने इसको लखनऊ के अस्पताल में भर्ती करा दिया। सूचना मिलने के बाद परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। उसको इलाज के लिए मुरादाबादलाए यहां गुरुवार सुबह उसकी मौत हो गई।

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