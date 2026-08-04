Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

युवक का शव सड़क किनारे मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
Follow us on Google News
share

बुलंदशहर के दौलतपुर में एक युवक का शव सड़क किनारे मिला। मृतक की पहचान सौरभ (24) के रूप में हुई, जो तीन दिन से लापता था। परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस का कहना है कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ज्ञात होगी।

युवक का शव सड़क किनारे मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंक

बुलंदशहर। डिबाई थाने की  रिपोर्टिंग चौकी दौलतपुर के भीमपुर में मंगलवार की सुबह सड़क किनारे युवक का शव पड़ा मिला। दौलतपुर चौकी प्रभारी राहुल कुमार ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब चार बजे सूचना मिली थी कि भीमपुर दोराहे बिजलीघर के सामने सड़क किनारे एक युवक का शव सड़क किनारे पड़ा हुआ है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल लेकर गई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस जांच में मृतक की पहचान सौरभ पुत्र अनिल कुमार तिवारी (24 वर्ष) निवासी दानपुर के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि सौरभ डिबाई में एक दुकान पर काम करता था।

परिजनों ने बताया कि सौरभ तीन दिन से घर नहीं आया था। परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई है। पुलिस के अनुसार मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। दौलतपुर चौकी प्रभारी राहुल कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया से मामला एक्सीडेंट का लग रहा है। किसी भारी वाहन से इसकी टक्कर हो गई होगी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सौरभ की अचानक हुई मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bulandsehar Latest News Crime News Bulandsehar News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।