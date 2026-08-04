युवक का शव सड़क किनारे मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंक
बुलंदशहर के दौलतपुर में एक युवक का शव सड़क किनारे मिला। मृतक की पहचान सौरभ (24) के रूप में हुई, जो तीन दिन से लापता था। परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस का कहना है कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ज्ञात होगी।
बुलंदशहर। डिबाई थाने की रिपोर्टिंग चौकी दौलतपुर के भीमपुर में मंगलवार की सुबह सड़क किनारे युवक का शव पड़ा मिला। दौलतपुर चौकी प्रभारी राहुल कुमार ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब चार बजे सूचना मिली थी कि भीमपुर दोराहे बिजलीघर के सामने सड़क किनारे एक युवक का शव सड़क किनारे पड़ा हुआ है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल लेकर गई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस जांच में मृतक की पहचान सौरभ पुत्र अनिल कुमार तिवारी (24 वर्ष) निवासी दानपुर के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि सौरभ डिबाई में एक दुकान पर काम करता था।
परिजनों ने बताया कि सौरभ तीन दिन से घर नहीं आया था। परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई है। पुलिस के अनुसार मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। दौलतपुर चौकी प्रभारी राहुल कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया से मामला एक्सीडेंट का लग रहा है। किसी भारी वाहन से इसकी टक्कर हो गई होगी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सौरभ की अचानक हुई मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
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