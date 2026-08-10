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कांवड़ लेने गए युवक की मेरठ में सड़क हादसे में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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मृतक यश के घर के बाहर लगी लोगों की भीड़ सदर कोवाली क्षेत्र के भट्ठा वाली गली का निवासी था युवक - सहरानपुर से गढ़ मुक्तेश्वर कांवड़ लेने गया था युवक

कांवड़ लेने गए युवक की मेरठ में सड़क हादसे में मौत

हाथरस, संवाददाता। कांवड़ लेने गए हाथरस की सदर कोतवाली क्षेत्र के भट्ठा वाली गली निवासी युवक की मेरठ में जरौला के निकट सड़क हादसे में मौत हो गई। मौत की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। हाथरस से उसके परिजन रवाना हो गए। यश 20 पुत्र मुकेश कुमार निवासी भट्ठा वाली गली सहारनपुर में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता पुलिस में हैं और सहारनपुर में ही रहते हैं। यश भी उनके साथ रहकर पढ़ाई कर रहा था। परिजनों ने बताया कि यश सहरारनपुर से कांवड़ लेने के लिए गढ़ मुक्तेश्वर गया था। उसके साथ उसका एक साथी भी था।

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मेरठ के पास जरौला के निकट उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में यश की मौके पर ही मौत हो गई। उसका साथी घायल हो गया। साथी का उपचार अस्पताल में चल रहा है।

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