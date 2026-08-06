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राजकोट में सांप के डसने से किरठल के युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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किरठल गांव के हैदर अली रोजगार की तलाश में गुजरात गए थे, जहाँ राजकोट में सांप के डसने से उनकी मौत हो गई। घटना से परिजनों में मातम छा गया है। हैदर अली ने दो महीने पहले काम करने के लिए गुजरात छोड़ा था और एक महीने बाद घर लौटने की योजना थी। उनके पीछे पत्नी और चार बच्चे हैं।

राजकोट में सांप के डसने से किरठल के युवक की मौत

बड़ौत। रोजगार की तलाश में गुजरात गए थाना क्षेत्र के किरठल गांव के युवक की राजकोट में सांप के डसने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन शव लेने के लिए गुजरात रवाना हो गए हैं। शव के गुरुवार दोपहर तक गांव पहुंचने की संभावना है। किरठल निवासी हैदर अली गुजरात के राजकोट में बेलदारी का कार्य करता था। मंगलवार रात वह अपने साथियों के साथ कमरे में सो रहा था। देर रात कमरे में घुसे जहरीले सांप ने उसके पैर में डस लिया। दर्द महसूस होने पर उसने पास में सो रहे साथी को जगाकर घटना की जानकारी दी।

साथी तत्काल उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई फुरकान ने बताया कि हैदर अली करीब दो माह पहले परिवार के भरण-पोषण के लिए गुजरात गया था। मंगलवार रात करीब नौ बजे उसकी पत्नी अफरोज से फोन पर बातचीत हुई थी। उसने एक माह बाद घर लौटने की बात कही थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसकी मौत की सूचना मिल गई। हैदर अली अपने पीछे पत्नी, दो बेटे और दो बेटियों सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गया है। असमय हुई मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजन शव लेने के लिए गुजरात रवाना हो चुके हैं और उसके गुरुवार दोपहर तक गांव पहुंचने की उम्मीद है।

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