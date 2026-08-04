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युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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मनिका के मटलौंग गांव में एक युवक शिवलाल उरांव (25) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है।

युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी

मनिका, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के मटलौंग गांव स्थित उरांव टोली में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान शिवलाल उरांव (25), पिता मंगलदेव उरांव उरांव टोली, मटलौंग निवासी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर मनिका थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, लातेहार भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है तथा आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल घटना के पीछे के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है।

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