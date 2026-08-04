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पारिवारिक कलह में युवक ने फांसी लगाकर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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ददरौल, जलालपुर गाँव में पारिवारिक कलह के चलते एक 32 वर्षीय युवक हिमांशु ने आत्महत्या कर ली। उसने अपनी पत्नी की साड़ी से फांसी लगाई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पारिवारिक कलह में युवक ने फांसी लगाकर दी जान

ददरौल, संवाददाता। सेहरामउ दक्षिणी थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में मंगलवार सुबह पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने कमरे के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार जलालपुर निवासी 32 वर्षीय हिमांशु, पुत्र रामगोपाल, ने सुबह करीब 10 बजे अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर पंखा टांगने वाले कुंडे से पत्नी शिवानी की साड़ी के सहारे फांसी लगा ली। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों ने प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद डायल 112 पर सूचना दी गई।

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पुलिस ने दरवाजा तुड़वाकर हिमांशु को नीचे उतारा, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने बताया कि हिमांशु की शादी चार वर्ष पहले शिवानी से हुई थी। दंपती की कोई संतान नहीं थी और दोनों अलग मकान में रहते थे। मृतक तीन भाइयों में सबसे छोटा था। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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