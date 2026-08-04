पारिवारिक कलह में युवक ने फांसी लगाकर दी जान
ददरौल, जलालपुर गाँव में पारिवारिक कलह के चलते एक 32 वर्षीय युवक हिमांशु ने आत्महत्या कर ली। उसने अपनी पत्नी की साड़ी से फांसी लगाई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
ददरौल, संवाददाता। सेहरामउ दक्षिणी थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में मंगलवार सुबह पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने कमरे के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार जलालपुर निवासी 32 वर्षीय हिमांशु, पुत्र रामगोपाल, ने सुबह करीब 10 बजे अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर पंखा टांगने वाले कुंडे से पत्नी शिवानी की साड़ी के सहारे फांसी लगा ली। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों ने प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद डायल 112 पर सूचना दी गई।
पुलिस ने दरवाजा तुड़वाकर हिमांशु को नीचे उतारा, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने बताया कि हिमांशु की शादी चार वर्ष पहले शिवानी से हुई थी। दंपती की कोई संतान नहीं थी और दोनों अलग मकान में रहते थे। मृतक तीन भाइयों में सबसे छोटा था। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें