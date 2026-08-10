घरेलू विवाद में युवक ने फांसी लगाकर दी जान
-सरैयाहाट थाना क्षेत्र के चिहुंटिया गांव में हुई यह घटना-सरैयाहाट थाना क्षेत्र के चिहुंटिया गांव में हुई यह घटना-सरैयाहाट थाना क्षेत्र के चिहुंटिया गा
सरैयाहाट, प्रतिनिधि। सरैयाहाट थाना क्षेत्र के चिहुंटिया गांव में 28 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान मिथुन पासी, पिता रोहन पासी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर एसआई नक्की इमाम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों के सहयोग से शव को नीचे उतारा। पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर उसे थाना लाया। प्रथम दृष्टया शव को देखने से पुलिस को आशंका है कि युवक ने करीब दो दिन पूर्व फांसी लगाई थी। बताया जाता है कि मिथुन पासी तीन दिन पूर्व देवघर स्थित अपने घर से चिहुंटिया गांव के नये मकान में आया था।
परिजनों के अनुसार, संभावना है कि घरेलू विवाद के कारण उसने यह कदम उठाया होगा। मृतक अपने पीछे पत्नी और तीन छोटे बच्चों को छोड़ गया है। इनमें दो पुत्रियां और एक पुत्र शामिल हैं। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें