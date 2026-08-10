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घरेलू विवाद में युवक ने फांसी लगाकर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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-सरैयाहाट थाना क्षेत्र के चिहुंटिया गांव में हुई यह घटना-सरैयाहाट थाना क्षेत्र के चिहुंटिया गांव में हुई यह घटना-सरैयाहाट थाना क्षेत्र के चिहुंटिया गा

घरेलू विवाद में युवक ने फांसी लगाकर दी जान

सरैयाहाट, प्रतिनिधि। सरैयाहाट थाना क्षेत्र के चिहुंटिया गांव में 28 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान मिथुन पासी, पिता रोहन पासी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर एसआई नक्की इमाम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों के सहयोग से शव को नीचे उतारा। पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर उसे थाना लाया। प्रथम दृष्टया शव को देखने से पुलिस को आशंका है कि युवक ने करीब दो दिन पूर्व फांसी लगाई थी। बताया जाता है कि मिथुन पासी तीन दिन पूर्व देवघर स्थित अपने घर से चिहुंटिया गांव के नये मकान में आया था।

परिजनों के अनुसार, संभावना है कि घरेलू विवाद के कारण उसने यह कदम उठाया होगा। मृतक अपने पीछे पत्नी और तीन छोटे बच्चों को छोड़ गया है। इनमें दो पुत्रियां और एक पुत्र शामिल हैं। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है।

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