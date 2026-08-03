घर में फंदे पर लटका मिला युवक, जांच में जुटी पुलिस
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बिसौली, संवाददाता। क्षेत्र में एक युवक ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव चांदपुरा का है। यहां रहने वाले 32 वर्षीय जगतपाल पुत्र बृजलाल ने अपने ही घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी उस समय हुई जब आसपास के लोगों ने उसे फंदे पर लटका देखा। इसके बाद पड़ोसियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस का कहना है, परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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