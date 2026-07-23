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युवक ने फांसी लगाई, भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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बांदा के कटरा मोहल्ला में 22 वर्षीय पीयूष ने कमरे के अंदर साड़ी से फांसी लगा ली। जब वह काफी देर तक बाहर नहीं निकला, तो परिजनों ने उसे फंदे से लटकते हुआ पाया। तुरंत फंदा काटकर उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया।

युवक ने फांसी लगाई, भर्ती

बांदा। शहर के कटरा मोहल्ला निवासी 22वर्षीय पीयूष पुत्र रामशरन ने बुधवार की शाम कमरे के अंदर साड़ी से फांसी लगा लिया। काफी देर बाद जब वह कमरे से बाहर नही निकला तो मौके पर पहुंचे परिजनो ने देखा तो वह फंदे पर लटक रहा था। आनन फानन फंदा काट कर उसे नीचे उतार लिया। उसे जिला अस्पताल मे भर्ती कराया गया।

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