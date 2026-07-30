फरीदाबाद में कन्नौज के युवक ने लगाई फांसी, मौत

सौरिख, संवाददाता। वैवाहिक विवाद और दहेज उत्पीडऩ के मुकदमें से परेशान एक युवक ने हरियाणा के फरीदाबाद में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बुधवार देर शाम जब शव पैतृक गांव रूपपुर पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। खडिऩी क्षेत्र के रूपपुर गांव निवासी अतुल प्रताप (30) पुत्र वीरपाल सिंह बल्लभगढ़ (फरीदाबाद) की एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे। परिजनों के अनुसार उनकी शादी करीब पांच वर्ष पूर्व हरदोई जिले के बालामऊ थाना क्षेत्र के लालपुर गांव निवासी गायत्री देवी से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पारिवारिक विवाद शुरू हो गया और करीब साढ़े तीन वर्ष पहले पत्नी मायके चली गई।

इसके बाद दहेज उत्पीडऩ का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसकी 28 जुलाई को हरदोई कोर्ट में पेशी भी थी। मृतक के चचेरे भाई राजप्रताप ने बताया कि वह अतुल के साथ ही फरीदाबाद में किराये के कमरे में रहते थे। मंगलवार रात अतुल देर तक फोन पर बात करते रहे और फिर अंदर कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर तक बाहर न निकलने पर संदेह हुआ तो साथियों के साथ छत के रास्ते अंदर पहुंचे, जहां अतुल बेडशीट के सहारे फंदे से लटके मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सूचना दी। बताया गया कि अतुल के पिता का चार वर्ष पहले निधन हो चुका है। वह परिवार के इकलौते पुत्र थे। परिवार में मां मुन्नी देवी, तीन बहनें वर्षा, शिवानी, रश्मि और तीन वर्षीय बेटी आशी हैं। घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।