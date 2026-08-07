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प्रज्ञाननंदा ने पहली बार सेंट लुई खिताब जीता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत के युवा ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञाननंदा ने सेंट लुई रैपिड एवं ब्लिट्ज टूर्नामेंट खिताब जीता। 20 वर्षीय प्रज्ञाननंदा ने 23.5 अंकों के साथ खिताब अपने नाम किया। इस जीत से उनकी ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल में जगह पक्की हुई। प्रज्ञाननंदा का 2026 अब तक बेहद यादगार रहा है।

प्रज्ञाननंदा ने पहली बार सेंट लुई खिताब जीता

सेंट लुई (अमेरिका), एजेंसी। भारत के युवा ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञाननंदा ने गुरुवार को विश्व शतरंज में अपनी धाक को और मजबूत किया। उन्होंने अपना पहला सेंट लुई रैपिड एवं ब्लिट्ज टूर्नामेंट खिताब जीता। महज 20 वर्षीय प्रज्ञाननंदा ने एक राउंड शेष रहते ही 23.5 अंकों के साथ खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ उन्होंने न केवल उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव को पीछे छोड़ा, बल्कि साल के अंत में होने वाले ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल में जगह बनाने की अपनी दावेदारी भी लगभग पक्की कर दी।

प्रदर्शन का विवरण

प्रज्ञाननंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के आखिरी रैपिड एवं ब्लिट्ज टूर्नामेंट के अंतिम दिन एक भी मुकाबला नहीं गंवाया। रैपिड वर्ग में सिंदारोव पर मामूली बढ़त बनाने के बाद उन्होंने ब्लिट्ज में भी शानदार लय बरकरार रखी और केवल एक गेम हारा। उन्होंने ब्लिट्ज में संभावित 18 अंकों में से 11.5 अंक जुटाए। सिंदारोव 22 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि अमेरिका के वेस्ली सो 20 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

ग्रैंड शतरंज टूर की स्थिति

इस जीत से प्रज्ञाननंदा ग्रैंड शतरंज टूर की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जिससे इस साल के अंत में होने वाले ग्रैंड फाइनल में उनकी जगह लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि इसके लिए उन्हें रविवार से शुरू होने वाले क्लासिकल टूर्नामेंट में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखना होगा। प्रज्ञाननंदा के लिए 2026 का साल अब तक बेहद यादगार रहा है। इससे पहले उन्होंने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पछाड़कर खिताब जीता था।

नंबर गेम

- 23.5 अंक के साथ बने चैंपियन प्रज्ञाननंदा

- 22 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहे सिंदारोव

- 20 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे वेस्ली सो

- ब्लिट्ज में 18 में से 11.5 अंक हासिल किए

- 2026 में दूसरा बड़ा अंतरराष्ट्रीय खिताब, इससे पहले नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीत चुके हैं।

सामान्य प्रश्न

आर प्रज्ञाननंदा ने कौन सा खिताब जीता?
आर प्रज्ञाननंदा ने सेंट लुई रैपिड एवं ब्लिट्ज टूर्नामेंट खिताब जीता।
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