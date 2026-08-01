सांप काटने से छात्रा पीड़ित
सराइजोर गांव की एक युवती, अलीशा कुल्लू, स्कूल जाने की तैयारी में थी कि सांप ने उसे हाथ में काट लिया। यह घटना शनिवार की सुबह हुई। परिजनों ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
बोलबा, प्रतिनिधि। प्रखण्ड के सराइजोर गांव में एक युवती को सांप काटकर गंभीर रुप से पीडित कर दिया। घटना के संबंध में बताया गया कि शनिवार की सुबह अलीशा कुल्लू अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। इसी क्रम में वह रसोई घर में खाना निकालने के लिए गई। इसी क्रम में सांप उसे हाथ में काट लिया। घटना के बाद परिजन उसे सीएचसी में भर्ती कराया। जहां चिकित्सक की देखरेख में इलाज चल रहा है। -
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