Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मिनी हरिद्वार से बेटियों ने अपनी-अपनी मन्नतें पूरी होने को उठाई कांवड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
Follow us on Google News
share

ब्रजघाट की युवा पीढ़ी अब कांवड़ भरकर भोले बाबा को प्रसन्न कर रही है। इस बार स्कूल और कॉलेज की छात्राएं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए भागीदारी निभा रही हैं। बदलते दौर में नई पीढ़ी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ रही है।

मिनी हरिद्वार से बेटियों ने अपनी-अपनी मन्नतें पूरी होने को उठाई कांवड़

ब्रजघाट। जंतर मंतर पर अपनी ताकत दिखाने वाली युवा पीढ़ी अब भोले को प्रसन्न करने में भी पीछे नहीं है। युवाओं में अब बेटी भी अपनी मन्नत पूरी कराने के लिए यूपी के हरिद्वार से कांवड़ भर रही है। सावन की कांवड़ यात्रा में इस बार स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं की भागीदारी बढ़ी हुई है। कंधों पर कांवड़ और मुख पर हर-हर महादेव का जयघोष करते हुए ब्रजघाट, हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही हैं। मंगलवार को भी बुलंदशहर-गौतमबुद्धनगर के जिलों की बेटियों ने अपनी मन्नत पूरी कराने के लिए भोले बाबा के नाम पर कांवड़ उठा कर अपने गन्तवय को रवानगी की है। बदलते दौर में नई पीढ़ी शिक्षा के साथ अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से भी गहराई से जुड़ी हुई है। कई छात्राएं अपने परिवार, सहेलियों और कांवड़ दलों के साथ यात्रा कर रही हैं। किसी ने सरकारी नौकरी तो किसी ने परीक्षा में कामयाबी के लिए कांवड़ को उठाया है।उनका कहना है कि कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि नियमों का पालन, धैर्य और साथ मिलकर चलने का भाव भी पैदा करती है। यात्रा में शामिल लड़कियां कांवड़ को उठाने के नियमों का अन्य यात्रियों की भांति पूरा पालन कर मनोयोग के साथ आगे बढ़ रही हैं.

ये भी पढ़ें: ब्रजघाट से उठा कांवड़ों का रैला, हर ओर राह पर भोले भोले

युवाओं की भागीदारी

जनपद बुलंदशहर के गांव गाड़ियामानपुर निवासी सोनम ने बताया कि वह कलश में 71 लीटर जल भरकर अपनी मंजिल की ओर रवाना हुई। उन्होंने पढाई में कामयाबी के लिए कांवड़ को उठाया है।

ये भी पढ़ें:चारों ओर यही पुकार भोले शंकर करेंगे बेड़ा पार

अलग-अलग मन्नतें

दिल्ली बदरपुर निवासी प्रियंका शर्मा ने बताया कि वह अपने बेटे आशू के साथ गंगा नगरी से 31 लीटर जल उठाया है। भगवान आशुतोष से एक मनोकामना की है, पूर्ण होने पर वह हर साल जल लेकर जाएगी।

कामना और आशा

हापुड़ के पिलखुवा के गांव गांलद निवासी सुहानी ने बताया कि वह बीए की छात्रा है, जबकि उनकी सहेली भानू बीएससी फाइनल तथा गांव लाख निवासी कंचन पीपीएड स्पोर्ट की छात्रा है। तीनों ने भगवान से नौकरी के लिए कामना करते हुए 41 लीटर जल उठाया है। मनोकामनाएं पूर्ण होने पर फिर से बाबा के दर पर आएंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन सी पीढ़ी कांवड़ यात्रा में भाग ले रही है?
युवा पीढ़ी और स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं कांवड़ यात्रा में भाग ले रही हैं।
ये भी पढ़ें:कांवरियों का जत्था चार बसों से सुल्तानगंज रवाना
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Hapur Latest News Hapur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।