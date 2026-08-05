मिनी हरिद्वार से बेटियों ने अपनी-अपनी मन्नतें पूरी होने को उठाई कांवड़
ब्रजघाट की युवा पीढ़ी अब कांवड़ भरकर भोले बाबा को प्रसन्न कर रही है। इस बार स्कूल और कॉलेज की छात्राएं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए भागीदारी निभा रही हैं। बदलते दौर में नई पीढ़ी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ रही है।
ब्रजघाट। जंतर मंतर पर अपनी ताकत दिखाने वाली युवा पीढ़ी अब भोले को प्रसन्न करने में भी पीछे नहीं है। युवाओं में अब बेटी भी अपनी मन्नत पूरी कराने के लिए यूपी के हरिद्वार से कांवड़ भर रही है। सावन की कांवड़ यात्रा में इस बार स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं की भागीदारी बढ़ी हुई है। कंधों पर कांवड़ और मुख पर हर-हर महादेव का जयघोष करते हुए ब्रजघाट, हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही हैं। मंगलवार को भी बुलंदशहर-गौतमबुद्धनगर के जिलों की बेटियों ने अपनी मन्नत पूरी कराने के लिए भोले बाबा के नाम पर कांवड़ उठा कर अपने गन्तवय को रवानगी की है। बदलते दौर में नई पीढ़ी शिक्षा के साथ अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से भी गहराई से जुड़ी हुई है। कई छात्राएं अपने परिवार, सहेलियों और कांवड़ दलों के साथ यात्रा कर रही हैं। किसी ने सरकारी नौकरी तो किसी ने परीक्षा में कामयाबी के लिए कांवड़ को उठाया है।उनका कहना है कि कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि नियमों का पालन, धैर्य और साथ मिलकर चलने का भाव भी पैदा करती है। यात्रा में शामिल लड़कियां कांवड़ को उठाने के नियमों का अन्य यात्रियों की भांति पूरा पालन कर मनोयोग के साथ आगे बढ़ रही हैं.
युवाओं की भागीदारी
जनपद बुलंदशहर के गांव गाड़ियामानपुर निवासी सोनम ने बताया कि वह कलश में 71 लीटर जल भरकर अपनी मंजिल की ओर रवाना हुई। उन्होंने पढाई में कामयाबी के लिए कांवड़ को उठाया है।
अलग-अलग मन्नतें
दिल्ली बदरपुर निवासी प्रियंका शर्मा ने बताया कि वह अपने बेटे आशू के साथ गंगा नगरी से 31 लीटर जल उठाया है। भगवान आशुतोष से एक मनोकामना की है, पूर्ण होने पर वह हर साल जल लेकर जाएगी।
कामना और आशा
हापुड़ के पिलखुवा के गांव गांलद निवासी सुहानी ने बताया कि वह बीए की छात्रा है, जबकि उनकी सहेली भानू बीएससी फाइनल तथा गांव लाख निवासी कंचन पीपीएड स्पोर्ट की छात्रा है। तीनों ने भगवान से नौकरी के लिए कामना करते हुए 41 लीटर जल उठाया है। मनोकामनाएं पूर्ण होने पर फिर से बाबा के दर पर आएंगे।
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