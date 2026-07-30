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कांवर में 101 लीटर गंगाजल लेकर निकले तीन युवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर सावन मास के शुभारंभ पर चिलबिला के तीन युवा कांवरियों का आना शुरू हुआ। इनका संकल्प योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाना है। 101 लीटर गंगाजल के साथ कांवर लेकर बेलखरनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने निकले हैं।

कांवर में 101 लीटर गंगाजल लेकर निकले तीन युवा

प्रयागराज, संवाददाता। सावन मास का शुभारंभ होते ही दारागंज के दशाश्वमेध घाट पर कांवरियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। घाट पर प्रतापगढ़ के चिलबिला निवासी तीन युवा हिमांशु सिंह, साहिल सिंह व नीरज सिंह गुरुवार को लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। तीनों की उम्र 18 वर्ष और इनका संकल्प योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार उप्र का सीएम बनाने का है। इसके लिए 101 लीटर गंगाजल के साथ कांवड़ लेकर निकले हैं। जिससे बेलखरनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। 12वीं के छात्र हिमांशु ने बताया कि सावन के पहले सोमवार को बेलखरनाथ धाम में जलाभिषेक करना है।

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इसलिए गुरुवार को सुबह अपने गांव से हम तीनों यहां पहुंचे हैं। परिजनों ने हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए दस स्टील के घड़े खरीदकर दिए हैं। जिसमें हर घड़े में दस-दस लीटर गंगाजल भरा गया है। इनका दावा है कि जल भरने के बाद कांवर का वजन करीब डेढ़ क्विंटल है।

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