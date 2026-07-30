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हरिद्वार में गंगा में डूबते हुए नाबालिग शिवभक्त को एसडीआरएफ ने सकुशल बचाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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हरिद्वार में कांगड़ा घाट पर एक नाबालिग कांवड़िया को गंगा के तेज बहाव में बहने से एसडीआरएफ ने बचाया। गुुरुवार सुबह, नोएडा से आए एक श्रृद्धालु ने स्नान के दौरान बहाव में गिरकर मदद मांगी। तुरंत कार्रवाई करते हुए, एसडीआरएफ टीम ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार दिया।

हरिद्वार में गंगा में डूबते हुए नाबालिग शिवभक्त को एसडीआरएफ ने सकुशल बचाया

हरिद्वार। कांगड़ा घाट पर गंगा के तेज बहाव में बहने वाले एक नाबालिग को एसडीआरएफ ने बचाया। गुरुवार सुबह नोएडा सेक्टर 45 यूपी निवासी एक कांवड़िया कांगड़ा घाट पर गंगा स्नान करने पहुंचा था। तभी गंगा के तेज बहाव में वह बहने लगा। मौके पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम ने बिना समय गंवाए गंगा में छलांग लगाई। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने कांवड़िए को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद मौके पर कांवड़िए को प्राथमिक उपचार दिया गया। जिसके बाद कांवड़िए की हालत सामान्य हो गई।

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