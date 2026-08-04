होनहार क्रिकेटर लक्ष्य को आयुक्त ने किया सम्मानित
गोंडा के युवा क्रिकेटर लक्ष्य राय चन्दानी को उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। लक्ष्य, जो वर्तमान में भारत अंडर-19 टीम के उपकप्तान हैं, ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं और परिवार के सहयोग की सराहना की गई।
गोंडा, संवाददाता। शहर के होनहार युवा क्रिकेटर लक्ष्य राय चन्दानी को उनकी शानदार उपलब्धि के लिए मंगलवार को मंडलायुक्त ने प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने लक्ष्य के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें भारतीय सीनियर क्रिकेट टीम तक पहुंचने के लिए निरंतर मेहनत करने का संदेश दिया। इस अवसर पर अपर आयुक्त न्यायिक राजेश कुमार यादव, कोच व अन्य लोग रहे। शहर के वयोवृद्ध भाजपा नेता और पूर्व विधायक तुलसीदास रायचंदानी के पौत्र 17 वर्षीय लक्ष्य राय चन्दानी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रघुकुल विद्यापीठ से प्राप्त की। उनके प्रथम क्रिकेट कोच सुरेन्द्र कुमार रहे, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने क्रिकेट की शुरुआती बारीकियां सीखीं।
लक्ष्य वर्तमान में भारत अंडर-19 टीम में उपकप्तान की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। वही उत्तराखंड की रणजी टीम से भी खेल चुके हैं। लक्ष्य की क्रिकेट यात्रा बेहद प्रेरणादायक रही है। मात्र 15 वर्ष की आयु में उनका चयन अंडर-16 टीम में हुआ और अपनी प्रतिभा व लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर वह भारत अंडर-19 टीम के उपकप्तान बने। उन्होंने विजय मर्चेंट ट्रॉफी में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मैन ऑफ द मैच अवार्ड जैसी उपलब्धि हासिल की है। इसके अलावा अनेक विभिन्न टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन कर उन्होंने गोण्डा, उत्तर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। मंडलायुक्त ने लक्ष्य के पिता राजेश राय चन्दानी, माता लक्ष्मी रायचन्दानी तथा परिवार के अन्य सदस्यों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि किसी भी खिलाड़ी की सफलता के पीछे उसके गुरु माता-पिता का त्याग, सहयोग और निरंतर प्रोत्साहन सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। उन्होंने परिवार की मेहनत और समर्पण की भूरि-भूरि प्रशंसा की।
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