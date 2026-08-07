कर्ज में डूबे कारोबारी ने अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी
35 वर्षीय कारोबारी प्रशांत ने अपने अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी। शाहबाद डेरी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 24 घंटे के भीतर उसे बरामद किया। युवकों ने बताया कि वह गलत संगत में पड़कर कर्ज में डूब गया था और इससे बचने के लिए उसने यह कदम उठाया।
नई दिल्ली, प्रसं। कर्ज में डूबे 35 वर्षीय कारोबारी ने अपने अपहरण की झूठी कहानी गढ़ डाली। शाहबाद डेरी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की और 24 घंटे के भीतर मंगलवार को युवक को बरामद कर लिया। युवक ने पूछताछ में सच्चाई बता दी जिसके बाद एफआईआर रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। रोहिणी सेक्टर 28 निवासी सत्तन बाबू ने सोमवार को शाहबाद डेरी पुलिस से संपर्क कर बेटे के अपहरण की जानकारी दी थी। पीड़ित ने बताया था कि उनका बेटा 35 वर्षीय प्रशांत मेडिकल उपकरण का कारोबारी है। वह सोमवार दोपहर को अपनी कार से काम के लिए निकला था। प्रशांत ने कुछ ही समय बाद परिजनों को फोन कर बताया कि सड़क दुर्घटना में एक गाड़ी से टक्कर हो गई है। वह एक बुजुर्ग दंपति कोउनके घर छोड़ने के लिए जा रहा है। इस जानकारी देने के कुछ समय बाद प्रशांत का मोबाइल बंद हो गया। अब परिजनों को घबराहट होने लगी तो उन्होंने प्रशांत को ढूंढना शुरू किया।
परिजनों की चिंता
परिजनों ने नहर रोड पर सुनसान जगह प्रशांत की एसयूवी खड़ी देखी जिसमें से लैपटाप और मोबाइल गायब था। फिर अनहोनी की आशंका को देखते हुए परिजनों ने पुलिस को घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। शाहबाद डेरी थाने में अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
पुलिस की कार्रवाई
एसएचओ एसएस यादव की देखरेख में एसआई बलवान सिंह की टीम ने जांच शुरू की। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जिसके आधार पर युवक को कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के पास से बरामद कर लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि युवक के पिता सेना से रिटायर्ड अधिकारी हैं और पत्नी डाक्टर हैं। लेकिन गलत संगत में पड़कर युवक पर लाखों का कर्ज हो गया था जिससे बचने के लिए उसने खुद के अपहरण की कहानी रच डाली।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHemant Kumar Pandey
शॉर्ट बायो : हेमंत कुमार पांडेय वर्ष 2009 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान अखबार के दिल्ली संस्करण में क्राइम, कानून एवं राजनीतिक-सामाजिक विषयों से जुड़े मुद्दों को कवर कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
हेमंत कुमार पांडेय राजधानी दिल्ली की क्राइम रिपोर्टिंग में स्थापित नाम हैं। वह वर्ष 2009 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वह वर्ष 2013 से हिंदु्स्तान दिल्ली टीम का हिस्सा हैं। इस दौरान अपराध के बदलते ट्रेंड पर भी मजबूत पकड़ रखते हैं। खासतौर पर आर्थिक अपराध और साइबर अपराध। उन्होंने वर्ष 2017 से साइबर अपराध के विभिन्न तरीकों पर रिपोर्टिंग किया है। इस बीते दस सालों में क्राइम की कई बड़ी ब्रेकिंग की जिसमें बुराड़ी में बसपा नेता समेत छह की हत्या, श्रद्धा वाल्कर मर्डर केस, एआई के इस्तेमाल सुलझा हत्या का मामला और महिला कांस्टेबल का दो साल बाद मिला कंकाल आदि खबरें प्रमुख हैं।
करियर का सफर
हेमंत ने करियर की शुरुआत में प्रथम प्रवक्ता मैगजीन के लिए रिपोर्टिंग की। फिर वर्ष 2009 में डीएलए नाम के सांध्य कालीन अखबार से करियर की शुरुआत की। इसके बाद वर्ष वह 2011 में न्यूज एजेंसी आईएएनएस की टीम का हिस्सा बने। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं समसामयिकी मुद्दों से जुड़ी खबरों का अनुवाद करने का अनुभव मिला। फिर वर्ष 2013 जनवरी में दैनिक भाष्कर की दिल्ली और अक्तूबर में हिंदुस्तान दिल्ली टीम का हिस्सा बने।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
हेमंत ने B.Sc (बायोलॉजी) के बीएड एवं मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा की डिग्री ली। इस दौरान सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान इतिहास, भूगोल, अर्थ व्यवस्था, समसामयिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और सामाजिक समस्याओं को लेकर एक समझ विकसित हुई। क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान इससे सहायता मिली।
क्राइम रिपोर्टिंग एवं इसके आयाम
हेमंत की क्राइम रिपोर्टिंग के विभिन्न पक्षों पर गहरी पकड़ है। खासतौर पर कानून के प्रति समझ एवं पुलिस विभाग में अंदर तक पैठ है जिसकी वजह से एक्सक्लूसिव खबरें सही तथ्यों के साथ निकालकर पाठकों के लिए लाते हैं। हेमंत की रिपोर्टिंग सही और सटीक तथ्यों पर टिकी है।
विशेषज्ञता
साइबर क्राइम, आर्थिक अपराध, गैंगवार