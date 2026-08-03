विवाहिता की मौत, दहेज हत्या का केस

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। पांडेयपुर नई बस्ती के केशव विहार कॉलोनी निवासी विवेक सिंह उर्फ सूरज की 26 वर्षीय पत्नी वर्षा सिंह की रविवार अलसुबह संदिग्ध हाल में मौत हो गई। सूचना पर मायके के लोग पहुंचे तो शव कमरे में पड़ा था। प्रकरण में लालपुर-पांडेयपुर पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। सोनभद्र जिले के पन्नूगंज के रामनगण निवासी पिता शम्भू सिंह ने पुलिस को बताया कि उनकी पुत्री वर्षा सिंह की शादी 29 नवंबर 2023 को पांडेयपुर नई बस्ती के केशव विहार कॉलोनी निवासी विवेक सिंह उर्फ सूरज सिंह से हुई थी। शादी में पांच लाख नगद, सोने के आभूषण, करीब ढाई लाख रुपये का घरेलू सामान, बारात के स्वागत में करीब तीन लाख रुपये खर्च किए गए थे।