विवाहिता की मौत, दहेज हत्या का केस
वाराणसी के पांडेयपुर नई बस्ती में 26 वर्षीय वर्षा सिंह की संदिग्ध मौत हो गई। वर्षा की शादी 29 नवंबर 2023 को विवेक सिंह से हुई थी। पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप है। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। पांडेयपुर नई बस्ती के केशव विहार कॉलोनी निवासी विवेक सिंह उर्फ सूरज की 26 वर्षीय पत्नी वर्षा सिंह की रविवार अलसुबह संदिग्ध हाल में मौत हो गई। सूचना पर मायके के लोग पहुंचे तो शव कमरे में पड़ा था। प्रकरण में लालपुर-पांडेयपुर पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। सोनभद्र जिले के पन्नूगंज के रामनगण निवासी पिता शम्भू सिंह ने पुलिस को बताया कि उनकी पुत्री वर्षा सिंह की शादी 29 नवंबर 2023 को पांडेयपुर नई बस्ती के केशव विहार कॉलोनी निवासी विवेक सिंह उर्फ सूरज सिंह से हुई थी। शादी में पांच लाख नगद, सोने के आभूषण, करीब ढाई लाख रुपये का घरेलू सामान, बारात के स्वागत में करीब तीन लाख रुपये खर्च किए गए थे।
शादी के बाद पति, ससुर राजेश सिंह और जेठानी सिम्मी दहेज से संतुष्ट नहीं थीं। वे 10 लाख रुपये और फॉर्च्यूनर कार के लिए वर्षा को प्रताड़ित करते थे। कई बार पंचायत के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी। रविवार भोर में करीब तीन बजे वर्षा सिंह की मौत की सूचना मिली। मायके पक्ष का आरोप है कि जब वे ससुराल पहुंचे तो वर्षा का शव घर के अंदर मिला और मौत की स्पष्ट वजह ससुराल पक्ष नहीं बता सका। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पति, ससुर और जेठानी पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
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