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वास्तुकला के बदलते दौर में नई सोच और तकनीक पर मंथन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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शनिवार को कानपुर में युवा आर्किटेक्ट्स कम्युनिटी ने 'फ्रेम द फ्यूचर बाय टोटालिस' कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा वास्तुकलों को नए तकनीकों और पेशेवर चुनौतियों पर विशेषज्ञों के साथ संवाद करने का मंच प्रदान करना था। मुख्य अतिथि संदीप कुमार सरस्वत ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर जोर दिया।

वास्तुकला के बदलते दौर में नई सोच और तकनीक पर मंथन

कानपुर। युवा आर्किटेक्ट्स कम्युनिटी (वाईएसी) की ओर से शनिवार को फ्रेम द फ्यूचर बाय टोटालिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा आर्किटेक्ट्स को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना, जहां वे वास्तुकला के बदलते स्वरूप, नई तकनीकों और पेशेवर चुनौतियों पर विशेषज्ञों के साथ संवाद कर सकें। मुख्य अतिथि आईआईए उत्तर प्रदेश चैप्टर आर्किटेक्ट के अध्यक्ष संदीप कुमार सरस्वत ने कहा कि बदलते समय में वास्तुकला को केवल सुंदर इमारतों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी नवाचार और सतत विकास को ध्यान में रखते हुए भविष्य की जरूरतों के अनुरूप डिजाइन तैयार करना समय की मांग है।

राजेश सिंह, अंशुमान शुक्ला, संजय देव ने निर्माण क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों, परियोजना प्रबंधन, नवाचार और पेशेवर उत्कृष्टता से जुड़े अनुभव साझा किए। युवा आर्किटेक्ट्स को बदलती तकनीकों के साथ निरंतर सीखते रहने और नवाचार अपनाने की सलाह दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा आर्किटेक्ट्स ने भाग लिया। विचार-विमर्श के दौरान प्रतिभागियों को विशेषज्ञों से सीधे संवाद करने, अपने अनुभव साझा करने और वास्तुकला के भविष्य से जुड़े नए दृष्टिकोण जानने का अवसर मिला।

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