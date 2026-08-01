Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharanpur News: परीक्षा पास करने वाले युवा अधिवक्ता सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

Saharanpur News: एग्जाम पास करने वाले युवा अधिवक्ताओं का हुआ सम्मानएग्जाम पास करने वाले युवा अधिवक्ताओं का हुआ सम्मानएग्जाम पास करने वाले युवा अधिवक्ताओं का हुआ सम्मान

Saharanpur News: परीक्षा पास करने वाले युवा अधिवक्ता सम्मानित

Saharanpur News: देवबंद। सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में आल इंडिया बार एग्जाम पास करने वाले युवा अधिवक्ताओं को गाउन व नेकबैंड पहनाकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। शुक्रवार को कचहरी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में एग्जाम पास करने वाले मनीषा सैनी, काजल सैनी, शाजिया, रश्मि, साइमा, सलमान खान, रिंकू कुमार, शुभम कुमार, आदित्य, तंजीम, विशाल कुमार, लक्ष्य कुमार, समीर, कपिल राय, फरमान अली और भानु आदि को अधिवक्ताओं ने गाउन और नेकबैंड पहनाई। इस दौरान अधिवक्ता अजय कपिल शर्मा व रामकिशन सैनी ने कहा कि यह केवल एक पोशाक नहीं, बल्कि न्याय, गरिमा और समानता का प्रतीक है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharanpur Latest News Saharanpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।