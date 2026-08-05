नई श्रम संहिता में श्रमिकों-नियोक्ताओं दोनों को दी राहत

-अब तीन साल पुराने मामले में भी केस कर सकेंगे कामगार -वेतन

-सेवायोजकों को अब नहीं बनाने होंगे तमाम तरह के रजिस्टर

लखनऊ, विशेष संवाददाता।

योगी सरकार ने श्रमिकों के साथ ही नियोक्ताओं को भी खासी राहत दी है। कामगार अब तीन साल पुराने मामलों में भी केस दर्ज करा सकेंगे। इसमें वेतन न देने, न्यूनतम से कम वेतन देने या अन्य सेवा शर्तें पूरी न करने जैसे मामले शामिल हैं। अभी तक ऐसे मामलों में सिर्फ छह महीने की अवधि में ही केस किया जा सकता था। वहीं नियोक्ताओं या सेवायोजकों को राहत देते हुए अब तमाम तरह के रजिस्टर बनाने के काम से मुक्ति दी गई है।

श्रम विभाग की नई नीतियां श्रम विभाग की तमाम नियमावलियों को खत्म करके अब चार नये कोड तैयार किए गए हैं। इनमें से वेतन संबंधी मजदूर संहिता की नियमावली को यूपी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अब सिनेमा, होटल सहित 74 शिड्यूल उद्योगों के अलावा कांच-चूड़ी उद्योग, कालीन उद्योग, बीड़ी उद्योग के अलावा कोई भी काम अब इस नियमावली से बाहर नहीं रहेगा यानि सभी उद्योगों में काम करने वालों को उनके कौशल और काम के वर्गीकरण के आधार पर न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य कर दिया गया है।

ऑनलाइन निरीक्षण की सुविधा खास बात यह है कि श्रमिकों के साथ ही नियोक्ताओं को भी अब कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। वे विभागीय अधिकारियों के यहां ही अपील कर सकेंगे। खास बात यह है कि श्रमिकों को तीन साल तक पुराने मामलों में भी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार दिया गया है। नियोक्ताओं को पहले हर नियमावली के हिसाब से दर्जनों प्रकार के रजिस्टर बनाने पड़ते थे। मगर अब इसकी जरूरत नहीं होगी। उन्हें अब केवल तीन तरह के ही रजिस्टर रखने होंगे। नियोक्ताओं को विभागीय दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए ऑनलाइन निरीक्षण की भी व्यवस्था की गई है。