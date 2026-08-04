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बजट -- वादा निभाते हुए सरकार ने भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाने के लिए दिए 100 करोड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- लोक कल्याण संकल्प पत्र में भाजपा ने किया था 1000 करोड़ रुये के कोष

बजट -- वादा निभाते हुए सरकार ने भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाने के लिए दिए 100 करोड़

लोक कल्याण संकल्प पत्र का वादा पूरा करते हुए योगी सरकार ने भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना की है। अनुपूरक में सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र में भाजपा ने 1000 करोड़ रुपये के कोष का वादा किया था।

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किसानों की सहायता

भामाशाह भाव स्थिरता कोष से किसानों को आलू, टमाटर व प्याज जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने का वादा किया गया था। किसानों के लिए सरकार ने अनुपूरक में खजाना खोला है। मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना, फलदार पौधों के रोपण, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर योजना, नंदबाबा मिशन, मैकेनिकल गन्ना कटाई यंत्र की खरीद, उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के लिए अनुपूरक में रकम की व्यवस्था की गई है। निजी शीतगृहों में भंडारित आलू के भंडारण प्रभार पर अनुदान के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र आगरा के संपर्क मार्ग के लिए भूमि क्रय व निर्माण के लिए भी 9.53 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना के लिए 14 करोड़ रुपये दिए गये।

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विभिन्न योजनाओं के लिए बजट

मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गये। सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। दुग्धशाला विकास विभाग के लिए 211.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए 150 करोड़, उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के लिए 25 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गये हैं। दूसरी तरफ, पशुधन विभाग के लिए 78.62 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गये हैं। गो आश्रय केंद्रों के स्वावलंबन योजना के लिए 31.25 करोड़ रुपये दिए गए।

अनुदान और रियायतें

प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीजवर्धन प्रक्षेत्र योजना के लिए 10 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। प्रमाणित बीजों पर अनुदान योजना के तहत 20 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए गए। किसानों को रियायत दर पर वर्मी कम्पोस्ट/कम्पोस्ट/जैव उर्वरक को अनुदान पर उपलब्ध कराने के लिए अनुपूरक बजट में 50 करोड़ रुपये दिए गए।

केंद्र सरकार के योजनाएँ

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए दो करोड़ रुपये जारी किए गए। केंद्र पुरोनिधानित नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल (ऑयल शीड्स) योजना के लिए 19.32 लाख अतिरिक्त दिए गए। उर्वरक नियंत्रण आदेश, बीज एवं कीटनाशक अधिनियमों के तहत लिए गए नमूनों के विशेषण के लिए प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 18.44 लाख की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

विपणन और गुणवत्ता सुविधाएँ

सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत विपणन तथा गुणवत्ता सुविधाओं की स्थापना के लिए 50 करोड़ दिए गए। खाद्यान्न दलहन तिलहन बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय योजना के लिए 150 करोड़, कृषि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/उपकरणों/साज-सज्जा के लिए भी सरकार ने बजट में धन आवंटित किया है। इसके लिए 9 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता के अनुरूप पैसा दिया गया है। मैकेनिकल गन्ना कटाई यंत्र की खरीद के लिए 10.40 करोड़ और उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर को पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायता के लिए 4.71 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

खाद्य व रसद विभाग का प्रस्ताव

खाद्य व रसद विभाग को 254.88 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। इसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए 181 करोड़ व खाद्यान्न आपूर्ति व वितरण व्यवस्था के लिए 32.40 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

FAQs

भामाशाह भाव स्थिरता कोष का उद्देश्य क्या है?
किसानों को आलू, टमाटर व प्याज जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करना।
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