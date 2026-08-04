सदन प्रभावित कर 25 करोड़ जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहा विपक्ष: मुख्यमंत्री

- रामभक्तों पर गोलियां चलवाने वाले श्रीराम जन्मभूमि मंदिर को कर रहे बदनाम - चढ़ावा

लखनऊ, विशेष संवाददाता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण और सदन में विपक्ष के हंगामे पर समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सदन प्रभावित कर 25 करोड़ जनता के हितों के साथ विपक्ष खिलवाड़ कर रहा है। जिन लोगों ने रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं, भगवान श्रीराम व श्रीकृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर उन्हें मिथक बताया, वे आज अयोध्या और आस्था की बात कर रहे हैं। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे से जुड़े मामले की जांच में किसी भी साधु-संत की संलिप्तता नहीं मिली है। इसके बावजूद विपक्ष तथ्यों को तोड़-मरोड़कर सनातन, अयोध्या धाम और मंदिर को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है।

विपक्ष का आचरण मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून सत्र में सभी सदस्यों के पास बेहतरीन अवसर था कि वे 25 करोड़ जनता की भावनाओं और हितों को ध्यान में रखकर सदन में उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा-परिचर्चा करें। समाजवादी पार्टी व विपक्ष का यह आचरण न केवल असंवैधानिक है, बल्कि शर्मनाक भी है। इनके द्वारा लगातार सदन को प्रभावित करके प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

संवैधानिक संस्थाओं का अपमान मुख्यमंत्री ने मंगलवार को विधानसभा में सपा-कांग्रेस पर हमला बोलने के बाद नीचे पोर्टिको में पत्रकारों से कहा कि सदन में अध्यक्ष पीठ की अवमानना, प्लेकार्ड लहराकर कार्यवाही बाधित करना, मार्शलों से धक्का-मुक्की करना और संवैधानिक संस्थाओं का लगातार अपमान करना समाजवादी पार्टी का काम है। विपक्ष जनहित के मुद्दों पर चर्चा से बचता है। यह पहले से तय है कि जो मुद्दा किसी न्यायाधिकरण या आयोग के पास लंबित हो, उस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। विशेष परिस्थितियों में ही विधानसभा अध्यक्ष अनुमति दे सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सपा नेताओं ने कार्य मंत्रणा समिति और दलीय नेताओं की बैठक में आश्वस्त किया था कि वे जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, नियम के तहत नोटिस देंगे। अध्यक्ष पीठ द्वारा चर्चा के लिए जो विषय स्वीकार किए जाएंगे, उन पर जवाब दिया जाएगा। इसके बावजूद श्रीराम जन्मभूमि से संबंधित मामला समाजवादी पार्टी ने उठाकर सदन की अवमानना की और न्यायालय में लंबित पूरी प्रक्रिया को अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास किया।

विपक्ष का व्यवहार शर्मनाक योगी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने बार-बार कहा कि हम चर्चा स्वीकार करते हैं, अपनी बात नियमों में रखिए, लेकिन प्लेकार्ड लहराकर अध्यक्ष पीठ की अवमानना की गई। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना समाजवादी पार्टी का शौक व शगल है। सपा ने कभी लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं किया। ‘हल्ला बोल’ जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो, वह लोकतांत्रिक कैसे कही जा सकती है? ये लोग ‘हल्ला बोल’ पर विश्वास करते हैं। कभी मीडिया पर, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं। चुनाव आयोग का अपमान करते हैं। समाजवादी पार्टी और विपक्ष का यह आचरण अलोकतांत्रिक है और असंवैधानिक भी। यह संविधान निर्माताओं और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं का अपमान भी है।

चढ़ावे से जुड़ा प्रकरण उन्होंने कहा कि अयोध्या के जिस प्रकरण में ये लोग चंदा चोरी की बात करते हैं, वह चंदा चोरी नहीं, चढ़ावे से जुड़ा 9एक प्रकरण सामने आया था। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 12 जून को यूपी सरकार को पत्र लिखा कि हम चाहते हैं कि एसआईटी से जांच करा दी जाए। ट्रस्ट की अपील पर 13 जून को एसआईटी गठित कर दी गई। एसआईटी ने 23 जून को अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। 25 जून को इस मामले में अयोध्या में एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद उपलब्ध साक्ष्य व प्रमाण पर आठ लोग पकड़े गए, जिनमें छह चढ़ावे से जुड़ी हुई धनराशि इधर-उधर करते पाए गए। दो अन्य लोग, जिनकी इस पूरे प्रकरण में जिम्मेदारी थी, आठ लोगों की गिरफ्तारी हुई। अभी एसआईटी की जांच चल ही रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने लंबित याचिका के तहत आगे की कार्यवाही के लिए एसआईटी के पुनर्गठन के साथ ही इस पूरे प्रकरण को अपनी देखरेख में आगे बढ़ाया है।

साधु-संत की संलिप्तता नहीं योगी ने कहा कि इस मामले में किसी भी साधु-संत की कोई संलिप्तता एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में नहीं मिली है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के पूरे प्रांगण में 1100 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इनमें आठ लोगों की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका पाई गई। इसके लिए साधु-संतों पर आक्षेप लगाना, अयोध्या धाम को अपमानित व बदनाम करना, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करना आश्चर्यजनक है। मंदिर की व्यवस्था में लगे कर्मचारी दिन-रात, सर्दी, गर्मी, बरसात में लाखों श्रद्धालुओं को सुविधाजनक तरीके से दर्शन कराने में योगदान दे रहे हैं। उनको कठघरे में खड़ा करना बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है।

राम-कृष्ण का अपमान करने वाले लगा रहे आक्षेप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आक्षेप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगा रही हैं, जिन्होंने सदैव श्रीराम जन्मभूमि और भगवान श्रीराम का अपमान किया है। क्या यह सच नहीं कि 1990 में अयोध्या की गलियों को और सरयू की पावन धारा को रक्तरंजित करने का पाप समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था? रामभक्तों पर गोलियां चलवाने का अक्षम्य पाप यह देश व रामभक्त कैसे भूल सकते हैं? कांग्रेस ने रामसेतु प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर प्रभु श्रीराम तथा प्रभु श्रीकृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिह्न खड़ा कर उन्हें मिथक घोषित किया था। कांग्रेस किस मुंह से अयोध्या और आस्था की चर्चा करती है?

संतों पर आक्षेप सनातन धर्म का अपमान सीएम ने कहा कि चढ़ावा प्रकरण को सरकार ने पूरी गंभीरता से लिया था, क्योंकि अयोध्या कोटि-कोटि सनातनियों की आस्था का विषय है। इस पूरे प्रकरण में जो लोग पकड़े गए हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी या साधु-संतों से कोई लेना-देना नहीं है। इसके बावजूद पूज्य संतों पर, सनातन धर्म पर, भारतीय जनता पार्टी पर या किसी अन्य सांस्कृतिक व सामाजिक संगठन पर लांछन लगाना, यह पूरे सनातन का अपमान है।

श्रीरामलला की प्राण-प्रतिष्ठा में नहीं आए मुख्यमंत्री ने कहा 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में श्रीरामलला का प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जा रहा था, ये लोग आमंत्रण के बावजूद नहीं आए। आज ये आस्था की बात करते हैं। आज सदन में सबने इनका आचरण देखा है। जिन मुद्दों का सदन से कोई लेना-देना नहीं था, उन्हें उठाकर माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। फिर भी, दूध का दूध और पानी का पानी हो, इसके लिए जब अध्यक्ष पीठ ने व्यवस्था दी, तो वे उसे भी मानने को तैयार नहीं हुए।

25 करोड़ जनता के हितों पर कुठाराघात उन्होंने कहा कि सपा व कांग्रेस का यह आचरण सनातन धर्मावलंबियों का अपमान और 25 करोड़ जनता के हितों पर कुठाराघात है। जिन लोगों ने यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर किया था, जिनके कारण परंपरागत उद्योग-धंधे चौपट हो चुके थे, जिनकी गलत नीतियों, भ्रष्ट आचरण व गुंडागर्दी से कोई राज्य में निवेश नहीं करना चाहता था, वही समाजवादी पार्टी के लोग एक बार फिर प्रदेश की छवि बदरंग करने का घिनौना प्रयास कर रहे हैं। हम सदन में सपा व कांग्रेस के अभद्र आचरण की निंदा करते हैं।