Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

योग के माध्यम से स्वस्थ्य जीवनशैली का लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
Follow us on Google News
share

भीमताल के ग्राफिक एरा हिल विश्वविद्यालय में 'सबके लिए योग' विषय पर एक योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शिक्षक, कर्मचारी और छात्र शामिल हुए। प्रशिक्षकों ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का प्रशिक्षण दिया, जिससे स्वस्थ और संतुलित जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया गया।

योग के माध्यम से स्वस्थ्य जीवनशैली का लिया संकल्प

भीमताल, संवाददाता। ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल परिसर के योग क्लब एवं भारतीय ज्ञान प्रणाली केंद्र की ओर से ‘सबके लिए योग’ विषय पर गुरुवार को योग कार्यक्रम किया गया। जिसमें विवि के शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने भाग लिया और योग से स्वस्थ एवं संतुलित जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना व योग को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना है। योग सत्रों का संचालन राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक एवं अंतरराष्ट्रीय योग खिलाड़ी मोना सिंह और राष्ट्रीय योग कोच अंजू रानी द्वारा किया गया। दोनों विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम, ध्यान और तनाव प्रबंधन की प्रभावी तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया।

साथ ही योग के वैज्ञानिक महत्व, शारीरिक क्षमता में वृद्धि, मानसिक एकाग्रता और सकारात्मक जीवनशैली के विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तार से जानकारी दी।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
University Bhimtal
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।