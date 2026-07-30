योग के माध्यम से स्वस्थ्य जीवनशैली का लिया संकल्प
भीमताल के ग्राफिक एरा हिल विश्वविद्यालय में 'सबके लिए योग' विषय पर एक योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शिक्षक, कर्मचारी और छात्र शामिल हुए। प्रशिक्षकों ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का प्रशिक्षण दिया, जिससे स्वस्थ और संतुलित जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया गया।
भीमताल, संवाददाता। ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल परिसर के योग क्लब एवं भारतीय ज्ञान प्रणाली केंद्र की ओर से ‘सबके लिए योग’ विषय पर गुरुवार को योग कार्यक्रम किया गया। जिसमें विवि के शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने भाग लिया और योग से स्वस्थ एवं संतुलित जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना व योग को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना है। योग सत्रों का संचालन राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक एवं अंतरराष्ट्रीय योग खिलाड़ी मोना सिंह और राष्ट्रीय योग कोच अंजू रानी द्वारा किया गया। दोनों विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम, ध्यान और तनाव प्रबंधन की प्रभावी तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया।
साथ ही योग के वैज्ञानिक महत्व, शारीरिक क्षमता में वृद्धि, मानसिक एकाग्रता और सकारात्मक जीवनशैली के विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तार से जानकारी दी।
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