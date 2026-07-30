नियमित योग से एकाग्रता व सकारात्मक सोच का विकास
मुजफ्फरपुर के एमआईटी में प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। 150 छात्रों ने इसमें भाग लिया। योग शिक्षक सोनू कुमार सिंह ने योग के लाभों पर चर्चा की और नियमित अभ्यास की सलाह दी। प्राचार्य प्रो. एमके झा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पौधरोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। एमआईटी में गुरुवार को प्रथम वर्ष के छात्रों के इंडक्शन कार्यक्रम के तहत छात्रों को योगाभ्यास कराया गया। योगाभ्यास में 150 छात्र शामिल हुए। सत्र का संचालन संस्थान के योग शिक्षक सोनू कुमार सिंह, योग क्लब के प्रोफेसर इंचार्ज एवं स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम-2026 के समन्वयक डॉ. विजय कुमार तथा एच-1 छात्रावास के वार्डन डॉ. अतुल कुमार राहुल ने किया।
योग के लाभ
योग शिक्षक सोनू सिंह ने विद्यार्थियों को योग के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक लाभों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नियमित योगाभ्यास से एकाग्रता, आत्मविश्वास, आत्मअनुशासन तथा सकारात्मक सोच का विकास होता है, जिससे विद्यार्थी अपने शैक्षणिक एवं व्यक्तिगत जीवन में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। प्राचार्य प्रो. एमके झा ने योग शिक्षक सोनू सिंह को सम्मानित किया।
जीवन जीने की पद्धति
डॉ. विजय कुमार ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक समग्र एवं वैज्ञानिक पद्धति है। विद्यार्थी जीवन में नियमित योगाभ्यास मानसिक एकाग्रता, आत्मअनुशासन, सकारात्मक सोच, नेतृत्व क्षमता एवं नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
पौधरोपण कार्यक्रम
उधर, एमआईटी में एसएसबी क्षेत्रक मुख्यालय की तरफ से पौधरोपण किये गये। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रो. झा ने किया। कार्यक्रम में एसएसबी के अधिकारियों, जवानों, संस्थान के शिक्षकों, कर्मचारियों तथा प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने भाग लिया। सभी ने मिलकर परिसर में फलदार, छायादार एवं पर्यावरणीय दृष्टि से उपयोगी पौधों का रोपण किया।
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