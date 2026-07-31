संस्थान के संस्थापक की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की
रोजा में योग केंद्र पर संस्थापक की पुण्यतिथि मनाई गई।रोजा, संवाददाता। भारतीय योग संस्थान (पंजीकृत), रोहिणी, दिल्ली के तत्वावधान में संस्थान के संस्थाप
रोजा। भारतीय योग संस्थान (पंजीकृत), रोहिणी, दिल्ली के तत्वावधान में संस्थान के संस्थापक प्रकाश लाल की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर रेलवे इंटर कॉलेज रोजा केंद्र पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ साधक फतेह बहादुर सिंह ने माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर एवं स्वर्गीय प्रकाश लाल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके किया। इसके पश्चात सभी योग साधकों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को नमन किया।जिसके बार योग सत्र में सूर्य नमस्कार, सेतु बंध आसन, मर्कट आसन तथा विभिन्न प्राणायामों का सामूहिक अभ्यास कराया गया। केंद्र प्रमुख के के सिंह ने कहा कि प्रकाश लाल ने भारतीय योग संस्थान के माध्यम से योग को जन-जन तक पहुँचाने का जो अभियान प्रारंभ किया, वह आज देश-विदेश में करोड़ों लोगों को स्वस्थ जीवन की प्रेरणा दे रहा है।
उन्होंने सभी साधकों से योग को अपनी दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर योग साधक अनिल मिश्र, संतोष द्विवेदी, विजय सिंह, विद्या सागर श्रीवास्तव, हरि प्रसाद, रामादहीन वर्मा, आसाराम, राजेश्वर विश्वकर्मा, अशोक तिवारी, अखिलेश त्रिवेदी, के के तिवारी सहित अनेक योग साधक मौजूद रहे।
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