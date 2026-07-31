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काशी की योगाचार्य अंजना बनीं राष्ट्रीय निर्णायक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी की योग सेविका डॉ. अंजना त्रिपाठी को राष्ट्रीय योगासन स्पर्धाओं में निर्णायक के रूप में चुना गया है। उनका चयन भुवनेश्वर में हुए कार्यक्रम में अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ द्वारा किया गया। उन्हें सम्मानित किया गया और महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया।

काशी की योगाचार्य अंजना बनीं राष्ट्रीय निर्णायक

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। काशी की योग सेविका डॉ.अंजना त्रिपाठी अब राष्ट्रीय अंतरविद्यालयी एवं खेलो इंडिया जैसे आयोजनों के अंतर्गत होने वाली योग की स्पर्धाओं में बतौर निर्णायक नजर आएंगी। इसके लिए उनका चयन भुवनेश्वर में एआईपीएच विश्वविद्यालय में हुए राष्ट्रीय योगासन जज एवं कोच ओरिएंटेशन प्रोग्राम में किया गया। अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन की ओर से यह आयोजन गत दिनों हुआ। योगाचार्या अंजना त्रिपाठी को अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगगुरु मंगेश त्रिवेदी, फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंपक चटर्जी एवं मेजबान विवि की कुलपति डॉ.उषा अग्रवाल द्वारा अंग वस्त्र एवं सर्टिफिकेट ऑफ अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया।

डॉ.त्रिपाठी को महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी शामिल किया गया है।

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