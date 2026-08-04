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योग अनुसंधान को वैज्ञानिक आधार देना समय की आवश्यकता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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एसआरएचयू में योग, एआई, डीएनए रिसर्च पर राष्ट्रीय हाइब्रिड कार्यशाला हुईएसआरएचयू में योग, एआई, डीएनए रिसर्च पर राष्ट्रीय हाइब्रिड कार्यशाला हुईजौलीग्

योग अनुसंधान को वैज्ञानिक आधार देना समय की आवश्यकता
योग अनुसंधान को वैज्ञानिक आधार देना समय की आवश्यकता

एसआरएचयू के स्कूल ऑफ योगा साइंसेज एवं इंडियन काउंसिल ऑफ फिलॉसफिकल रिसर्च के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को योग एजुकेशन एंड रिसर्च विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और विशेषज्ञों ने योग शिक्षा, अनुसंधान तथा आधुनिक विज्ञान के समन्वय पर अपने विचार साझा किए।

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