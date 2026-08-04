योग, भक्ति और सदाचार से ही मिलता है जीवन का वास्तविक आनंद : जीयर स्वामी

शॉर्ट बायो: कौशलेंद्र मिश्र पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में स्टेट ब्यूरो टीम के सदस्य हैं।



परिचय एवं अनुभव

कौशलेंद्र मिश्र प्रिंट मीडिया जगत के एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट ब्यूरो टीम के सदस्य हैं। 2014 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने प्रिंट मीडिया के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव को भी कवर किया है।



करियर का सफर (प्रिंट मीडिया)

कौशलेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत 1998 में“प्रभात खबर’ हिंदी दैनिक के फीचर पृष्ठ पर आलेख लेखन से किया। इसके बाद, स्थानीय व राष्ट्रीय पत्रिकाओं के लिए समाचार संकलन और आलेख लेखन किया। प्रिंट मीडिया और हिंदी पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2005 से ‘प्रभात खबर’ के स्टेट ब्यूरो टीम में शामिल हुए। इसके बाद, 2014 से ‘हिन्दुस्तान’ के स्टेट ब्यूरो टीम के सदस्य हैं।



शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग

श्रम एवं समाज कल्याण (एलएसडब्लू) में पोस्ट ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा इन पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण कौशलेंद्र को समाज के विभिन्न पहलुओं और बदलते परिवेश में राज्य एवं राष्ट्रीय राजनीति को नजदीक से देखने और समझने का अवसर मिला। इसी वजह से वह चुनाव, वित्त एवं सभी प्रकार के कल्याण से जुड़े विषयों से संबंधित बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च एवं स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर लगातार लेखन करते रहे हैं। स्वास्थ्य, चुनाव प्रक्रिया, वित्तीय एवं बजटीय प्रावधानों, समाज कल्याण से जुड़े आदि विषयों पर गहरी समझ है। उन्होंने इन विषयों से संबंधित विशेषज्ञों एवं सेलिब्रिटी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। कौशलेंद्र का मानना है कि समाज के वंचित एवं हाशिए के लोगों को प्रभावित करने वाले विषयों की तथ्यपरक एवं विश्वसनीय प्रस्तुति पत्रकारिता की नींव है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।



विशेषज्ञता

मेडिकल, हेल्थ, चुनाव प्रक्रिया, वित्तीय समीक्षा एवं विश्लेषण सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

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