योग, भक्ति और सदाचार से ही मिलता है जीवन का वास्तविक आनंद : जीयर स्वामी
जीयर स्वामी लक्ष्मी प्रपन्न ने परसिया चातुर्मास महोत्सव में कहा कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मसंयम, सेवा और भक्ति में है। उन्होंने राजा परीक्षित और शुकदेव के संवाद का उल्लेख कर आत्मा और परमात्मा के मिलन का महत्व बताया। योग केवल शारीरिक गतिविधि नहीं, बल्कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति है।
योग, भक्ति और सदाचार से ही मिलता है जीवन का वास्तविक आनंद : जीयर स्वामी
जीयर स्वामी का प्रवचन
परसिया चातुर्मास महोत्सव में श्रद्धालुओं को बताया आत्मसंयम, सेवा और ईश्वर भक्ति का महत्व राजा परीक्षित-शुकदेव संवाद का उल्लेख कर कहा, परमात्मा की अनन्य भakti से पूर्ण होती हैं सभी कामनाएं भभुआ, नगर संवाददाता। जिला मुख्यालय के सटे परसिया चातुर्मास महोत्सव में प्रवचन करते हुए पूज्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज ने कहा कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक सुख-सुविधाएं प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मसंयम, सदाचार और परमात्मा की भक्ति के माध्यम से आत्मकल्याण करना है।
योग का अर्थ
उन्होंने कहा कि जब मनुष्य अपने मन, वाणी, विचार, इंद्रियों और आचरण को संयमित कर भगवान के स्वरूप में मन को स्थिर कर देता है, तभी उसे वास्तविक शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। स्वामी जी महाराज ने श्रीमद्भागवत के राजा परीक्षित और शुकदेव जी के संवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि योग का अर्थ केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है।
आध्यात्मिक ऊँचाइयाँ
उन्होंने मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग की सरल व्याख्या करते हुए बताया कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान के नाम का निरंतर स्मरण और प्रत्येक कार्य को ईश्वर को समर्पित भाव से करना ही सच्चा योग है। उन्होंने अष्टांग योग के प्रथम अंग 'यम' की चर्चा करते हुए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रम्हचर्य और अपरिग्रह को आदर्श जीवन का आधार बताया।
सेवा का महत्व
स्वामी जी ने कहा कि ब्रम्हचर्य का अर्थ केवल अविवाहित रहना नहीं, बल्कि सदाचार, वेद और परमात्मा के प्रति श्रद्धा, एकनिष्ठ पारिवारिक जीवन तथा समाज की प्रत्येक महिला के प्रति माता, बहन और पुत्री का सम्मानजनक भाव रखना भी ब्रम्हचर्य है। उन्होंने कहा कि संतोष, क्षमा, अनुशासन और सेवा की भावना व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। प्रवचन के दौरान उन्होंने माता-पिता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही मातृ-पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण से बंधा होता है।
फलदायक भक्ति
इन ऋणों से उऋण होने का मार्ग सेवा, संस्कार और वैदिक परंपराओं का पालन है। उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि जीवन के प्रत्येक कार्य को भगवान को समर्पित करते हुए निष्काम भाव से भक्ति करें। स्वामी जी ने श्रीमद्भागवत के प्रसिद्ध श्लोक 'अकाम: सर्वकामो वाङ्घ' का उल्लेख करते हुए कहा कि चाहे मनुष्य किसी भी इच्छा से प्रेरित हो, यदि वह परम पुरुष भगवान नारायण की अनन्य भक्ति करता है तो उसे आध्यात्मिक शांति के साथ जीवन की सभी आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है।
योग और भक्ति का संदेश
उन्होंने कहा कि भक्ति, योग, सेवा और सदाचार ही मानव जीवन को सफल एवं सार्थक बनाते हैं। कैप्शन : परसियां के चातुर्मास महोत्सव में श्रद्धालुओं को योग, भक्ति और सदाचार का संदेश देते श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंKaushalendra Mishra
शॉर्ट बायो: कौशलेंद्र मिश्र पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में स्टेट ब्यूरो टीम के सदस्य हैं।
परिचय एवं अनुभव
कौशलेंद्र मिश्र प्रिंट मीडिया जगत के एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट ब्यूरो टीम के सदस्य हैं। 2014 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने प्रिंट मीडिया के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव को भी कवर किया है।
करियर का सफर (प्रिंट मीडिया)
कौशलेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत 1998 में“प्रभात खबर’ हिंदी दैनिक के फीचर पृष्ठ पर आलेख लेखन से किया। इसके बाद, स्थानीय व राष्ट्रीय पत्रिकाओं के लिए समाचार संकलन और आलेख लेखन किया। प्रिंट मीडिया और हिंदी पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2005 से ‘प्रभात खबर’ के स्टेट ब्यूरो टीम में शामिल हुए। इसके बाद, 2014 से ‘हिन्दुस्तान’ के स्टेट ब्यूरो टीम के सदस्य हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
श्रम एवं समाज कल्याण (एलएसडब्लू) में पोस्ट ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा इन पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण कौशलेंद्र को समाज के विभिन्न पहलुओं और बदलते परिवेश में राज्य एवं राष्ट्रीय राजनीति को नजदीक से देखने और समझने का अवसर मिला। इसी वजह से वह चुनाव, वित्त एवं सभी प्रकार के कल्याण से जुड़े विषयों से संबंधित बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च एवं स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर लगातार लेखन करते रहे हैं। स्वास्थ्य, चुनाव प्रक्रिया, वित्तीय एवं बजटीय प्रावधानों, समाज कल्याण से जुड़े आदि विषयों पर गहरी समझ है। उन्होंने इन विषयों से संबंधित विशेषज्ञों एवं सेलिब्रिटी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। कौशलेंद्र का मानना है कि समाज के वंचित एवं हाशिए के लोगों को प्रभावित करने वाले विषयों की तथ्यपरक एवं विश्वसनीय प्रस्तुति पत्रकारिता की नींव है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
मेडिकल, हेल्थ, चुनाव प्रक्रिया, वित्तीय समीक्षा एवं विश्लेषण सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग