Yoga day 2018: योग के रंग में रंगी दुनिया, लद्दाख से लेकर दून में भी योग ही योग

संयुक्‍त राष्‍ट्र ने 21 जून को अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया है। देश में आज चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हजारों स्वयंसेवियों के साथ योगासन किया। वहीं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस -राजस्थान: कोटा में बाबा रामदेव के कार्यक्रम में योग का वर्ल्ड रिकॉर्ड, करीब एक साथ 2 लाख लोगों ने 90 मिनट तक योग किया: यहां देखें लाइव अपडेट्स

# InternationalYogaDay2018 लद्दाख में 18000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ की सफेद चादरों के बीच सूर्य नमस्कार करते इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान

'Surya Namaskar' at 18000 feet in cold desert of #Ladakh by Himveers of the @ITBP_official who keep us safe against all odds in such climate. 🇮🇳🙏#InternationalYogaDay2018 pic.twitter.com/FzSJxmvR7H — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 21, 2018

Uttarakhand: PM Narendra Modi greets people as #InternationalYogaDay2018 celebration at Forest Research Institute in Dehradun come to a close. pic.twitter.com/czfcJusxQd — ANI (@ANI) June 21, 2018

2 Lac+ Yogis have gathered in Kota to practice Yog on #InternationalDayofYoga2018. Yog is the best way for the students to de-stress themselves. Thousands of students, have joined #YogainKota, the education capital of Rajasthan pic.twitter.com/g9cr9tbA4J — Swami Ramdev (@yogrishiramdev) June 21, 2018

‘We for Yoga’



Inspired by message of Prime Minister Shri @narendramodi Chinese and Indian yoga lovers come together to perform Common Yoga Protocol at the India House in Beijing today #InternationalYogaDay2018 pic.twitter.com/fxQfoobzvV — India in China (@EOIBeijing) June 21, 2018

4th #InternationalYogaDay2018 Indian Armed Forces show the way in challenging terrainshttps://t.co/bIgLyEZZSM pic.twitter.com/w8bpZF3h09 — Zee News (@ZeeNews) June 21, 2018

Maharashtra: Navy personnel perform Yoga on board INS Virat, which is stationed in Mumbai. #InternationalYogaDay2018 pic.twitter.com/k8z4XhPOff — ANI (@ANI) June 21, 2018