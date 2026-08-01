योगदा सत्संग कॉलेज ने मनाया 59वें स्थापना दिवस का जश्न
रांची में योगदा सत्संग कॉलेज ने अपने 59वें स्थापना दिवस का आयोजन किया। मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञानभूषण ने शिक्षकों के योगदान को सराहा। विद्यार्थियों ने गणेश वंदना और योग प्रदर्शनों के साथ समारोह को जीवंत बनाया। सेवानिवृत्त शिक्षकों ने पौधारोपण कर कॉलेज की हरियाली बढ़ाई।
रांची, विशेष संवाददाता। योगदा सत्संग कॉलेज ने अपने 59वें स्थापना दिवस का जश्न मनाया। शनिवार को आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञानभूषण ने कहा कि कॉलेज की स्थापना में जिस तरह शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों ने अतुलनीय योगदान दिया है, उसी तरह हमें भी अपने कर्तव्य का पालन करना है। शासी निकाय के सचिव एके सक्सेना ने कहा कि पिछले वर्ष हमारे कॉलेज ने बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल की है। यही उपलब्धि निरंतर बनी रहनी चाहिए। हिंदी विभाग के सेवानिवृत्त शिक्षक डॉ श्रीकृष्ण पांडेय ने कहा कि कॉलेज स्थापना के शुरुआती दिनों में मेरे समकालीन शिक्षकों ने जो संघर्ष किया, वह अविस्मरणीय है।
कॉलेज के प्राचार्य डॉ जयेन्द्र कुमार ने भी कॉलेज की उपलब्धियों पर बात की।समारोह में विद्यार्थियों ने गणेश वंदना और ब्रह्मानंदम गीत की प्रस्तुति दी गई। वहीं, डिंपल ग्रुप ने योग की शानदार प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मौके पर निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। श्रीश्री परमहंस योगानंद की शिक्षा और आज की शिक्षा के बीच के अंतरसंबंधों पर आधारित प्रस्तुति हुई। इसके बाद सेवानिवृत्त शिक्षकों ने कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया। संचालन डॉ अभिषेक पांडेय ने किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें